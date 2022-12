Comunicado do Business Wire :1stWEST Mergers & Acquisitions

A 1stWEST Mergers & Acquisitions, uma das maiores empresas globais em prestação de serviços de banco de investimento e consultoria para a faixa de empresas de pequeno e médio porte, acaba de divulgar a nomeação de quatro novos Managing Directors no Brasil. A partir de agora, a 1stWEST M&A passa a oferecer serviços internacionais abrangentes em M&A, recapitalização e valuation para empresas em diversas regiões do Brasil incluindo o Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste.

This map shows 1stWest M&A's coverage areas in Brazil, recently expanded with the addition of new Brazilian Managing Directors. (Photo: Business Wire)

Os novos Managing Directors, todos com carreiras altamente bem-sucedidas, foram escolhidos após uma busca abrangente a nível nacional e um processo rigoroso de avaliação. Estes "MDs" agora oferecem aos clientes brasileiros uma expertise de alto nível em diversos setores de negócios que vão desde o agronegócio, serviços e até TI.

Os novos MDs são: Aleksandro Gardano (LinkedIn), Cesar Mergener (LinkedIn), Eduardo Brito (LinkedIn) e Sergio Montenegro (LinkedIn). Eles trabalharão sob a coordenação de Cristian Jaty Silva (LinkedIn) e Peter Tenney (LinkedIn), ambos também sediados no Brasil.

Com mais de USD 1,1 bilhões em transações concretizadas, a 1stWEST M&A representa empresas que estejam buscando um comprador (portanto, a 1stWEST M&A é um banco de investimento "sell-side"). A 1stWEST M&A também oferece soluções para proprietários de empresas através de recapitalizações, bem como serviços altamente detalhados de valuation, para que possam saber quais os valores que poderiam esperar receber em uma transação. Durante a etapa de contato com potenciais compradores, a 1stWEST M&A possui um alcance global inigualado para alcançar compradores estratégicos e de private equity em qualquer parte do mundo, incluindo Ásia, Oriente Médio, Europa e por todas as Américas.

Aleksandro Gardano, Cesar Mergener, Eduardo Brito, e Sergio Montenegro trazem décadas de experiência em gestão de empresas em diversos setores, oferecendo apoio multilíngue para clientes "sell-side" de quase todos os tamanhos. Em função da eficiência da 1stWEST M&A, clientes podem ser preparados para apresentação a uma comunidade global de potenciais compradores em menos de 45 dias. A 1stWEST M&A recebe sua remuneração em função do sucesso, oferecendo um modelo de trabalho que leva empresas ao mercado para serem adquiridas a um custo mínimo.

"Atrair professionais do mais alto nível, apoiados por nossa experiência em fusões e aquisições tem sido a chave do nosso sucesso global," diz Ted Rieple, Sócio-Diretor e Fundador da 1stWEST M&A. "Esperamos que nossos clientes no Brasil aproveitem nossa equipe de alto nível de MDs talentosos para obterem os melhores valores para os seus negócios de compradores globais."

Sobre a 1stWest M&A

A 1stWEST M&A é um banco de investimento e consultoria internacional focado no mercado de empresas de pequeno e médio porte (com faturamento de USD 10mm a USD100mm). Com Diretores sediados nos Estados Unidos, México, Panamá, Peru, Brasil, Argentina e Chile, a 1stWEST M&A está estrategicamente posicionada para atender seus clientes a nível global. Para maiores informações (em diversas línguas), favor acessar: www.1stwestma.com

Contato

John D. Wagner j.wagner@1stwestma.com

