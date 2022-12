Bloqueios sobre financiamento elevam tensão em conferência da biodiversidade

As tensões aumentaram em torno da questão do financiamento para proteger a biodiversidade na conferência da ONU em Montreal entre países ricos e em desenvolvimento, cujos delegados se retiraram das negociações no último minuto - disseram autoridades e ONGs nesta quarta-feira (14).

A presidência chinesa desta cúpula de alto nível organizou uma reunião com todos os chefes de delegações para tentar trazer todos os negociadores de volta à mesa.

"Os países se retiraram da reunião porque sentiram que era impossível fazer as conversas avançarem, já que os países desenvolvidos não estavam dispostos a se comprometer", informou a ONG Avaaz nesta quarta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "mobilização de recursos", como é chamada pelos participantes da 15ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP15), é onipresente nas discussões que buscam delinear um acordo ambicioso o suficiente para deter a destruição de recursos naturais e espécies até 2030.

"O clima pesou quando o grupo começou a discutir conceitos, em particular a proposta de um fundo global para a biodiversidade", afirmou David Ainsworth, porta-voz da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), órgão da ONU responsável pela conferência.

"É um sinal político enviado pelos países em desenvolvimento. É comum nas negociações internacionais, mas mostra que há um verdadeiro trabalho político dos ministros, a partir de quinta-feira, para que todos os elementos se alinhem", comentou Juliette Landry, especialista do IDDRI, um centro de pesquisa sobre desenvolvimento sustentável.

A deterioração do diálogo se dá no momento em que a reunião entra em sua fase de negociações de alto nível, envolvendo os ministros do Meio Ambiente dos 196 membros da CDB.

Desde 3 de dezembro, a comunidade internacional tenta chegar a um acordo sobre 20 metas para salvar os ecossistemas, até 19 de dezembro, quando deve terminar o encontro.

O tempo urge. Um milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, um terço da Terra está gravemente degradado, a fertilidade do solo e a pureza da água estão comprometidas, e os oceanos estão ameaçados pela poluição e pelas mudanças climáticas.

bl-tib/led/ll/yow/tt/mvv

Tags