Berlusconi promete 'ônibus de prostitutas' para motivar jogadores do Monza

O polêmico Silvio Berlusconi, presidente do Monza, prometeu levar ao vestiário de seus jogadores um "ônibus de prostitutas" caso a equipe vença a Juventus ou o Milan no Campeonato Italiano, segundo um vídeo viral compartilhado na mídia europeia nesta quarta-feira (14).

O ex-primeiro-ministro da Itália e atual presidente do partido 'Força Itália' fez as declarações, consideradas "infelizes" por diversos veículos de imprensa, na comemoração de Natal do clube, na noite de terça (13), de acordo com a agência Ansa.

Com o microfone na mão, Berlusconi comemorou ter escolhido para a equipe em setembro um novo treinador "bom, simpático, educado e capaz de motivar os jogadores".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acrescentei uma motivação extra porque disse aos jogadores: 'agora vem a Juventus, o Milan e etc... se ganharem de um desses grandes times, trago ao vestiário um ônibus de p...s'", disse em meio às risadas dos que estavam presentes.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport lamentou o comentário "infeliz". Já o la Repubblica destacou que o momento filmado não foi compartilhado na conta oficial de Berlusconi no Twitter, onde ele postou vídeos com os jogadores, dirigentes do clube e patrocinadores.

Procurado pela AFP, o Monza confirmou que parte do elenco estava no momento da declaração polêmica, mas que não realizou nenhum tipo de comentário sobre o ocorrido.

Ligado ao Caso Rubygate, em que organizava festas em sua casa com a presença de menores de idade, o dirigente de 86 anos foi absolvido das acusações de prostituição de menores, mas segue associado à corrupção de testemunhas neste mesmo caso.

Comprado por Berlusconi em 2018, o Monza fez sua estreia na primeira divisão do Campeonato Italiano em 2022.

Ocupando a 14ª colocação na tabela, o time da Lombardia viveu um início de temporada conturbado, tendo passado também por uma mudança de técnico em setembro.

alu/gab/gh/psr/yr/cb

Tags