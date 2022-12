Bélgica abre 'processo seletivo' para novo técnico da seleção

A Federação Belga de Futebol (RBFA) anunciou que está em busca de um treinador para suceder o espanhol Roberto Martínez, que não teve contrato renovado após a eliminação dos 'Diabos Vermelhos' na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e compartilhou o perfil desejado em seu site oficial.

No texto, publicado como se fosse um pequeno anúncio, a RBFA indica que o futuro técnico deve ser um "'vencedor em série' com experiência em gestão de jogadores de elite".

"O novo treinador também deve saber como criar um grupo unido e integrar o jogadores jovens (...) Por este motivo, deve ser um especialista tático que baseará suas convocações em dados, tecnologia e parâmetros objetivos, e, por sua vez, utilizará a habilidade e a estrutura esportiva da federação", acrescentou o anúncio.

O processo seletivo também exige que a pessoa que se candidatar "saiba conquistar títulos em competições de elite".

Os candidatos têm até o dia 10 de janeiro para fazer sua inscrição.

A RBFA também busca um diretor técnico que, segundo a imprensa belga, poderia ser o ex-goleiro e treinador Michel Preud'homme.

O holandês Louis van Gaal (livre no mercado após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo), o belga Vincent Kompany (em contrato com o Burnley) e os franceses Hervé Renard e Thierry Henry (assistente de Martínez na seleção dos 'Diabos Vermelhos') aparecem no topo da lista de especulados.

