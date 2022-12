Armando Broja está fora do resto da temporada com o Chelsea por uma ruptura de ligamento

O atacante albanês Armando Broja, do Chelsea, está fora do resto da temporada após romper o ligamento cruzado, anunciou nesta quarta-feira o clube inglês.

A lesão aconteceu depois de um choque com Ezri Konza, zagueiro do Aston Villa, no primeiro tempo de um amistoso disputado no sábado em Dubai, vencido pelo time de Birmingham por 1 a 0.

"Os resultados do exame confirmaram, infelizmente, a ruptura do ligamento cruzado anterior e que uma cirurgia era necessária", explicou o Chelsea em comunicado.

"Após a operação, Broja trabalhará estreitamente com o departamento médico da equipe durante sua recuperação e deverá perder o resto da temporada 2022/2023", acrescenta a nota.

O atacante, de 21 anos, fez no ano passado uma boa temporada pelo Southampton por empréstimo. Em 18 jogos, 16 deles saindo do banco de reservas, ele marcou oito gols.

Depois do fim da Copa do Mundo do Catar no próximo domingo, o Chelsea volta a campo pelo Campeonato Inglês no dia 27 de dezembro contra o Bournemouth.

O time do técnico Graham Potter sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos antes da pausa para o Mundial.

