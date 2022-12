Adversário de Erdogan, prefeito de Istambul é condenado à prisão e entra com recurso

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, uma importante figura da oposição turca, foi condenado nesta quarta-feira (14) a mais de dois anos de prisão e proibido de ocupar cargos políticos pelo mesmo período, seis meses antes das eleições presidenciais.

Imamoglu, membro do social-democrata CHP, principal partido da oposição, foi condenado por chamar, em março de 2019, os membros do colégio eleitoral que invalidou sua eleição de "idiotas". O ministro do Interior, Suleyman Soylu, também foi ofendido.

Considerado o possível candidato às eleições presidenciais de junho de 2023 contra o atual chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, o prefeito decidiu apelar imediatamente à sentença de dois anos, sete meses e 15 dias de prisão, disse seu advogado, Kemal Polat, à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o advogado, o recurso terá efeito suspensivo. Isso significa que Imamoglu, de 52 anos, manterá seu mandato como prefeito até a resposta do recurso.

A sentença, proferida por um tribunal de Istambul, combinou a pena de Imamoglu com a "privação de certos direitos", inclusive o de se candidatar às eleições durante o período de tempo de sua prisão, destacou o advogado.

Se a sentença for confirmada em recurso, "a proibição da atividade política terá a mesma duração da pena imposta", disse o advogado.

"Um grupo de pessoas não pode confiscar o poder confiado pelo povo. Nossa luta continua com mais força", reagiu Imamoglu após ouvir a sentença.

bg-ach/mab/avl/mb/ms/aa

Tags