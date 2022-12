Wall Street fecha em alta, puxada por otimismo sobre a inflação

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta terça-feira (13), puxada por dados sobre a inflação ao consumidor melhores do que o esperado, enquanto os mercados aguardavam a decisão que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) irá tomar sobre as taxas de juros.

o S&P 500 subiu 0,7%, a 4.019,65 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0,3%, a 34.108,64 unidades.

Enquanto isso, o índice Nasdaq, predominantemente tecnológico, acumulou 1%, a 11.256,81.

Dados do Departamento do Trabalho demonstraram que o índice dos preços ao consumidor - uma medida-chave da inflação - subiu 7,1% em novembro em comparação com o ano anterior.

Este percentual significou uma queda em relação a outubro, alimentando o otimismo de uma moderação em breve da rápida escalada de preços.

Os investidores aguardam uma decisão importante sobre as taxas de juros, que o Fed deverá anunciar na quarta-feira, ao final da reunião de seu comitê de política monetária.

