UE autoriza tratamento da Novartis contra câncer de próstata

A Comissão Europeia autorizou um novo tratamento do grupo farmacêutico Novartis para uma forma avançada de câncer de próstata, anunciou a empresa suíça.

O novo tratamento, com o nome Pluvicto, foi aprovado para pacientes adultos com câncer de próstata metastático resistente à castração (terapia hormonal para reduzir o nível de hormônios masculinos no corpo), informou a empresa em comunicado.

O laboratório explica que foi aprovado em combinação com um tratamento antiandrogênico com ou sem bloqueio do receptor de andrógenos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2020 foram registrados mais de 1,4 milhão de novos casos e 375.000 mortes por câncer de próstata no mundo, segundo a Novartis.

Este é o tipo de câncer diagnosticado com mais frequência entre homens em 112 países.

O tratamento já foi aprovado no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.

O endosso da Comissão Europeia "estabelece um marco para os pacientes com câncer de próstata avançado que têm poucas opções de tratamento neste estágio da doença", disse o presidente do departamento europeu da Novartis, Haseeb Ahmad.

A aprovação é baseada na terceira fase de testes entre 831 pacientes que demonstrou uma redução de 38% nas mortes em comparação com os tratamentos existentes.

O grupo suíço também informou que estuda a possibilidade de utilizar o tratamento em etapas iniciais do câncer de próstata.

noo/mas/zm/fp

Tags