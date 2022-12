'Tito', um gato perdido no aeroporto que mobiliza autoridades bolivianas

"Tito", um gato perdido em um voo doméstico, levou as autoridades bolivianas a mobilizarem uma equipe para encontrá-lo, mas também gerou uma ameaça de multa de milhares de dólares para a companhia aérea, informaram autoridades nesta terça-feira (13).

O diretor técnico da Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Transportes (ATT) do estado, Juan Manuel Chavarría, disse que será investigado se a companhia aérea boliviana BOA omitiu protocolos para o transporte de animais de estimação.

"Se for provado algum tipo de infração, poderá surgir uma sanção que chegaria a cerca de 72.000 bolivianos", em torno de 10.345 dólares ao câmbio, disse a autoridade.

"Tito" e sua dona, Andrea Iturri, embarcaram em 8 de dezembro na cidade de Tarija (extremo sul) com destino a Santa Cruz. O animal foi colocado no compartimento de carga, mas ao chegar a seu destino, Iturri descobriu que seu amado bichinho havia se perdido.

A dona lançou uma campanha nas redes sociais para que seu gato - um macho branco e cinza, castrado - fosse encontrado. A mensagem com o apelo clamoroso para encontrar o gato se tornou viral nas redes.

"A Bolívia quer saber onde está Tito", "Coitado do Gato Tito, e que pena pela dona, percebe-se que está sofrendo", foram algumas das frases que circularam ao lado de sua foto. Embora tenham surgido versões de que ele foi encontrado, elas foram imediatamente desmentidas.

Imagens do animal foram postadas na página do Facebook de Andrea Iturri com a mensagem "me ajude a voltar para minha mamãe".

Até o Ministério de Obras Públicas e Transportes, com jurisdição sobre o trafego aéreo na Bolívia, fez eco aos apelos e destacou que seu ministro, Edgar Montaño, instruiu todas as instituições do setor a "encontrar o gatinho Tito".

O governo disse que latas abertas de atum foram colocadas ao redor do aeroporto Oriel Lea Plaza de Tarija, pois são do gosto a Tito.

