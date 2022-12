Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz dentro do banheiro de avião

Uma passageira teve grande surpresa durante o voo da companhia aérea KLM que saía do Equador com destino à Espanha. Tamara, como foi identificada, deu à luz dentro do banheiro do avião. Entretanto, o mais curioso é que ela não sabia que estava grávida. O episódio ocorreu na quarta-feira, 7.

Faltavam algumas horas para que o avião pousasse. A mulher começou a sentir fortes dores no estômago e foi ao banheiro da aeronave, quando percebeu que - na verdade - havia entrado em trabalho de parto.

"Algumas horas antes de pousar na Holanda, o seu estômago doeu e ela decidiu ir ao banheiro. Para sua grande surpresa, depois de duas contrações, ela de repente teve um bebê nas mãos", disse o porta-voz do hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid, na Holanda.

Por causa da emergência foi necessário que o avião pousasse em Amsterdã, na Holanda, para que ela e o bebê recebessem atendimentos médicos. De acordo com o jornal New York Post, um porta-voz contou que dois médicos e uma enfermeira presentes na aeronave auxiliaram Tamara após o parto.

Em nota, a KLM, empresa aérea responsável pelo voo, informou que os dois estão bem de saúde. Assim que pousaram, mãe e bebê foram levados para o hospital de ambulância.

