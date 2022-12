Relatório sobre ataque ao Capitólio será publicado na semana que vem

A Comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do ex-presidente Donald Trump realizará sua última reunião na próxima segunda-feira e publicará um relatório dois dias depois, informou nesta terça (13) o presidente do grupo legislativo.

O legislador do Mississippi Bennie Thompson disse a repórteres que a comissão votará na reunião se deve recomendar que o Departamento de Justiça processe alguém por possíveis acusações criminais.

O painel não pode apresentar acusações, mas pode recorrer ao Departamento de Justiça, que nomeou um conselheiro especial para investigar o papel de Trump na invasão do Congresso em 6 de janeiro de 2021 e seus esforços para anular a eleição presidencial de 2020 vencida pelo democrata Joe Biden.

Possíveis acusações que estão sendo consideradas incluem obstrução de processo oficial, conspiração para fraudar os Estados Unidos, perjúrio e manipulação de testemunhas.

Trump, que anunciou planos de concorrer à presidência novamente em 2024, foi intimado pelo comitê da Câmara baixa, mas se recusou a testemunhar.

O painel entrevistou dezenas de testemunhas e realizou várias audiências públicas.

Centenas de pessoas foram presas por seu envolvimento no ataque ao Capitólio, e dois membros de uma milícia de extrema direita, a Oath Keepers, foram condenados por sedição no caso de maior repercussão decorrente do ataque.

Trump foi alvo de um processo de impeachment pela Câmara dos Representantes, de maioria democrata, por "incitação à insurreição" após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, mas foi absolvido pelo Senado.

