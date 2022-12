"Qualidade de Messi decidiu o jogo", lamenta técnico da Croácia

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, reconheceu a superioridade da Argentina na derrota de sua equipe por 3 a 0 nesta terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo do Catar, e considerou que a qualidade de Lionel Messi foi decisiva.

"Não acho que haja muito mais a dizer sobre Messi. Nos últimos 15 anos ele foi o melhor. Hoje foi um perigo e sua qualidade decidiu o jogo para a Argentina", afirmou Dalic em entrevista coletiva após a partida.

"A Argentina tem uma equipe excelente, com Messi como referência. Tem uma qualidade excepcional, um plantel muito bom e jogam um bom futebol. Sob a ameaça de Messi, às vezes não dá para fazer a diferença. São uma seleção muito bem organizada, bem equilibrada", acrescentou.

Dalic considerou que a seleção croata controlou o início do duelo, mas que os gols da Argentina no primeiro tempo definiram o curso da partida.

"Acho que tivemos o controle da bola mas não criamos grandes oportunidades e não conseguimos decidir", lamentou.

Apesar da decepção, o técnico croata sua equipe precisa esquecer a derrota e se despedir do Mundial do Catar com a vitória na disputa do terceiro lugar.

"Temos que levantar a cabeça. Não posso culpar os rapazes por nada. Agora temos que lutar pelo terceiro lugar. Eles mereceram a vitória", afirmou.

A Croácia vai enfrentar no sábado (17) o perdedor da outra semifinal, entre França e Marrocos, por um lugar no pódio.

