Presidente sul-africano evita processo de impeachment após votação no Parlamento

O Parlamento sul-africano votou, nesta terça-feira (13), contra o lançamento de um processo de impeachment do presidente Cyril Ramaphosa, atormentado há meses por um escândalo de corrupção.

Depois de um acalorado debate, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC), venceu a votação, com 214 votos contra o início do processo. Cento e quarenta e oito legisladores votaram a favor do processo e dois se abstiveram.

Ramaphosa, de 70 anos, é acusado de tentar esconder da polícia e do fisco o roubo de uma grande quantia em dinheiro de uma de suas propriedades.

