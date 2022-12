Pauta de infográficos

* Peru-política-manifestações-corrupção-justiça-governo: mapa de Lima com localização do Congresso, do Palácio de Governo e a Divisão de Operações Especiais da Polícia, donde está detido o ex-presidente Pedro Castillo.(135 x 63 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 31 de dezembro às 5h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Atentado-investigação-processo-jihadistas-França-Tunísia-julgamento: cronologia do atentado com um caminhão em Nice, França, em 14 de julho de 2016, em que morream 86 pessoas.(135 x 123 mm) - Reenvio disponível

* RDCongo-inundações-meteorologia: mapa de República Democrática do Congo com localização da capital, Kinshasa. (45 x 53 mm) - Disponível

* Ano2022-morte-economia-meio-ambiente-saúde-política: as principais personalidades que morreram em 2022. (180 x 188 mm) - Reenvio disponível

* EUA-economia-FED-inflação-empréstimos-recessão: evolução percentual interanual do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos desde 1948. (92 x 80 mm) - Atualização disponível

* Ano2022-criptomoeda-quebra: gráfico que mostra o declínio da capitalização total do mercado das criptomoedas em 2022. (135 x 117 mm) - Reenvio disponível

* LGBTQ-EUA-matrimônio-homossexualidade-política-sociedade-direitos: mapa-múndi com os países onde as legislações e decisões judiciais reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, segundo dados da Human Rights Campaign, um grupo de defesa dos direitos LGBTQ. (135 x 117 mm) - Disponível

* Fusão-fissão-EUA-nuclear-ciência-energia-meio-ambiente:

1/ Infográfico comparando fusão e fissão, duas reações nucleares diferentes que produzem grandes quantidades de energia. (89 x 116 mm) - Atualização disponível

2/ Comparação entre fusão e fissão, duas reações nucleares diferentes que produzem grande quantidade de energia. (89 x 59 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Principais estatísticas das seleções classificadas para as semifinais da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 115 mm) - Disponível

2/ Jogadores que disputaram mais partidas na fase final da Copa do Mundo. (135 x 133 mm) - Atualização disponível

3/ Participação dos países árabes nas diferentes edições de Mundiais. (180 x 109 mm) - Disponível

4/ Campeonato da liga que disputa cada um dos jogadores das seleções classificadas para as semifinais. (135 x 112 mm) - Disponível

5/ Participação e resultados dos países africanos nas diferentes edições da Copa do Mundo de futebol. (180 x 114 mm) - Reenvio disponível

6/ Número de gols sofridos pelas seleções semifinalistas antes das quartas de final, desde a Copa do Mundo de 1998. (135 x 111 mm) - Disponível

7/ Participação dos países árabes nas diferentes edições de Mundiais. (180 x 109 mm) - Disponível

8/ Origem das seleções em semifinais desde o Mundial de 1930. (135x56 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags