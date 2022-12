Neymar absolvido em julgamento por supostas irregularidades em sua contratação pelo Barcelona

A justiça espanhola absolveu o astro brasileiro Neymar e os demais processados pelas supostas irregularidades cometidas em sua contratação pelo FC Barcelona em 2013, seguindo o critério do Ministério Público, que retirou as acusações na reta final do julgamento que aconteceu em outubro.

"A Audiência absolve Neymar e os demais processados por corrupção entre particulares e fraude", anunciou o tribunal da Audiência de Barcelona em um comunicado sobre a decisão publicada nesta terça-feira (13), que inocenta todos os acusados pelo fundo de investimentos brasileiro DIS por suposta corrupção.

