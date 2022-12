Messi e Julián Álvarez levam a Argentina à final da Copa do Mundo

A Argentina de Lionel Messi manteve vivo seu sonho de ser campeã mundial no Catar ao derrotar a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira, no estádio Lusail, pelas semifinais da Copa do Mundo.

Oito anos depois de perder a final para a Alemanha no Brasil, a 'Albiceleste' tentará no domingo conquistar pela terceira vez o Mundial, depois dos títulos de 1978 e 1986. Seu adversário será conhecido na quarta-feira (14), após a outra semifinal, entre França e Marrocos.

Messi abriu o placar aos 34 minutos em cobrança de pênalti, sofrido por Álvarez, que marcou o segundo aos 39.

No segundo tempo, Álvarez fez mais um (69) com assistência de Messi, após grande jogada individual do camisa 10.

À espera repetir no próximo domingo o craque Diego Maradona e levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial, Messi continuou batendo recorde atrás de recorde nesta terça.

Disputou seu 25º jogo de Copa do Mundo, igualando a marca do alemão Lothar Matthäus como o jogador com mais partidas pelo torneio, que provavelmente ficará para trás depois da grande final.

Messi também chegou a 11 gols pela seleção argentina em Mundiais e é o jogador do país que mais marcou na história da competição, superando os 10 de Gabriel Batistuta.

A Copa do Catar já é a edição em que o craque mais marcou ao longo de suas cinco participações, com cinco gols até o momento, dividindo a artilharia com o francês Kylian Mbappé.

Álvarez, em seu primeiro Mundial, balançou as redes quatro vezes e vem logo em seguida, empatado com o também francês Olivier Giroud

A Croácia, que surpreendeu o Brasil nas quartas e evitou o 'Superclássico' sul-americano nas semis, não teve forças para superar outro gigante do futebol mundial e repetir o feito de 2018, quando chegou à final e foi vice-campeã.

Como em rodadas anteriores, a Argentina demorou a entrar no jogo e só chegou pela primeira vez aos 25 minutos, com um chute de fora da área de Enzo Fernández, que o goleiro Dominik Livakovic espalmou.

A Croácia respondeu aos 31 com Ivan Perisic tentando surpreender Emiliano Martínez, mas a bola saiu por cima.

Aos 33, Julián Álvarez entrou livre na área e foi derrubado por Livakovic. O árbitro marcou pênalti e Messi não perdoou: 1 a 0 para a Argentina.

Aos 39, a 'Albiceleste' ampliou a vantagem. Julian Álvarez carregou a bola desde o meio-campo até a grande área, ganhou duas divididas sobre dois defensores croatas para ficar cara a cara com o goleiro e mandar para as redes.

Pouco depois, Livakovic evitou o terceiro gol argentino, mandando para escanteio uma cabeçada de Messi (42).

No segundo tempo, o camisa 10 argentino continuou comandando as ações ofensivas do time de Lionel Scaloni e no minuto 58 testou mais uma vez os reflexos do goleiro croata, com um chute de fora da área.

O terceiro gol da 'Albiceleste' saiu após grande jogada de Messi pelo lado esquerdo da defesa adversária, se livrando da marcação e cruzando rasteiro para Álvarez bater firme e balançar as redes (69).

Já com a Croácia sem forças para reagir, Modric foi substituído por Lovro Majer (82). Com o craque croata fora do jogo, Messi continuava buscando o quarto gol argentino, em um chute que saiu pelo lado do gol de Livakovic.

Com o apito final, a torcida 'albiceleste' explodiu no estádio Lusail. A Argentina está agora a um passo de voltar ao topo do futebol mundial depois de 36 anos.

