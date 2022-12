Mário Fernandes, que disputou Copa de 2018 pela Rússia, volta ao Brasil e assina com Inter

O lateral-direito Mário Fernandes, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com a camisa da Rússia, voltará a jogar em seu país natal, o Brasil, onde assinou contrato de um ano com o Internacional, vindo do CSKA Moscou, anunciou nesta terça-feira o clube de Porto Alegre.

"A vontade do jogador foi preponderante e ele assina contrato com o Internacional até o final de 2023", disse o clube gaúcho, vice-campeão do último campeonato brasileiro, em um comunicado.

Mário Fernandes, de 32 anos, natural de São Caetano do Sul, interior de São Paulo, estreou profissionalmente no Grêmio, arquirrival do Inter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contratado pelo CSKA em 2012, disputou mais de 300 partidas pelo time de Moscou, conquistando o campeonato nacional três vezes e a Copa da Rússia uma vez

Naturalizado russo em 2016, o lateral-direito soma 33 convocações pela seleção do país que o adotou.

Nas quartas de final do país-sede da Copa do Mundo de 2018 contra a Croácia, ele marcou o gol de empate para a Rússia na prorrogação, mas desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis, vencida pelos croatas, que acabaram sendo finalistas (2 a 2 nos 120 minutos, 4 a 3 nos pênaltis).

lg/lab/hpa/aam

Tags