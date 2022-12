Mandante do esquema 'Cum-ex' é condenado a oito anos de prisão na Alemanha

O advogado alemão Hanno Berger, acusado de ser o mandante de uma fraude fiscal que custou milhões de euros aos cofres alemães, foi condenado esta terça-feira (13) a oito anos de prisão.

O homem de 72 anos foi considerado culpado de evasão fiscal com agravante pelo tribunal de Bonn (oeste). Até agora, esta é sentença mais alta atribuída neste caso, que possui múltiplas ramificações.

Apelidado de "Dr. Cum-ex", Hanno Berger ajudou a montar um esquema para compra e venda de ações no dia do pagamento de dividendos. Seu método era tão rápido que as autoridades fiscais não conseguiam identificar o verdadeiro proprietário.

Em Bonn, ele foi julgado por ter aconselhado, com cúmplices, o banco privado MM. Warburg, de Hamburgo, por prejuízos estimados em 278 milhões de euros (296 milhões de dólares) de 2007 a 2011.

O escândalo Cum-ex inclui uma série de esquemas financeiros realizados durante anos por investidores de todo o mundo. Com a ajuda de banqueiros e advogados, evitam pagamentos ao fisco e até tiram uma fatia dos cofres do Estado, ao exigir o reembolso de impostos sobre dividendos que nunca foram pagos.

O Estado alemão ficou privado do pagamento de milhões de euros até 2012, antes da entrada em vigor da emenda legislativa que pôs fim ao esquema.

O advogado também terá que pagar cerca de 13,7 milhões de euros (US$ 14,5 milhões), segundo decisão do tribunal.

Berger, que também está sendo julgado paralelamente em Wiesbaden (oeste), em outros processos relacionados ao Cum-ex, pode recorrer a decisão.

A justiça alemã está investigando mais de 400 casos relacionados a este esquema, que salpicou inclusive o chefe de governo, Olaf Scholz.

O chanceler alemão é suspeito de intervir para ajudar o banco Warburg a fechar esse expediente quando era prefeito de Hamburgo, o que ele nega.

