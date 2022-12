Maior vulcão do mundo se acalma no Havaí

O maior vulcão do mundo, que deu um grande espetáculo durante semanas em sua primeira erupção em quase quatro décadas, se acalmou, informaram cientistas no Havaí nesta terça-feira (13).

No auge da erupção, o Mauna Loa lançou jatos de lava a 60 metros de altitude, criou rios de rocha derretida em suas faces, um verdadeiro espetáculo para vulcanólogos e turistas que se aventuraram de helicóptero.

As enormes fissuras deixadas no solo pelo vulcão, que ocupa a maior parte da Ilha Grande, no Havaí, liberaram toneladas de gás e vidro vulcânico, conhecido como cabelo de Pele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas nesta terça, especialistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos disseram que o espetáculo terminou.

"O Mauna Loa não está mais em erupção", informou o serviço em nota. "O tremor vulcânico e os terremotos associados à erupção diminuíram consideravelmente".

Mas tais são o volume e as altas temperaturas da rocha viscosa que os pontos quentes ficarão visíveis durante semanas.

"Os pontos de incandescência podem permanecer perto do respirador, ao longo dos canais e na frente do fluxo durante dias ou semanas, à medida que os fluxos de lava esfriarem", destacaram os cientistas.

"No entanto, não se espera que a atividade eruptiva retorne".

hg/amz/fb/dga/gm/mvv/am

Tags