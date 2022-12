Lloris diz que França deve jogar com "grande intensidade" para superar defesa do Marrocos

O capitão da seleção francesa, o goleiro Hugo Lloris, disse nesta terça-feira que a França vai precisar ser mais agressiva para superar a forte defesa do Marrocos na quarta-feira na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

"Temos que estar preparados para qualquer tipo de jogo, e também temos que estar em posição de mostrar grande intensidade para poder penetrar na rígida defesa do Marrocos", disse o goleiro em entrevista coletiva em Doha.

"E temos que ter paciência, mas ao mesmo tempo partir para cima e tentar abrir o placar. Temos que manter o equilíbrio para não sermos surpreendidos no contra-ataque, mostrar esforço, comprometimento e trabalho de equipe", acrescentou ele.

Lloris, de 35 anos, garantiu que sente "admiração e respeito" pelo que tem feito até agora pelos marroquinos, a revelação do torneio e a primeira seleção africana a chegar às semi-finais do Mundial.

"Quando uma equipe consegue vencer Bélgica, Espanha e Portugal, terminando em primeiro num grupo muito difícil, há muitas qualidades dentro de campo e certamente fora dele em termos de coesão e espírito de equipe. Será um adversário formidável", disse ele.

O goleiro do Tottenham destacou ainda que espera que Marrocos, a defesa menos vazada do torneio, com apenas um gol sofrido em cinco jogos, jogue 'em casa' nesta quarta-feira no estádio Al Bayt, em Al Khor às 22h locais (16h de Brasília).

"O estádio estará coberto com as cores do Marrocos. Teremos que estar preparados. Eles vão fazer barulho, não podemos nos deixar levar", disse.

Campeã na Rússia-2018, a França tem a oportunidade de se tornar a primeira seleção desde o Brasil de Pelé e Garrincha (1958 e 1962) a vencer duas Copas do Mundo consecutivas.

"Quanto mais avançamos na competição mais nos aproximamos de algo forte e grande. Todos queremos continuar a aventura o mais longe possível. Isso exige extrema concentração", disse.

"Na preparação e na abordagem temos que manter aquela serenidade que temos desde o início do torneio. Não tem segredo, é isso que vamos imprimir no nosso desempenho, o fato de trabalharmos juntos, sermos fortes nos momentos importantes da partida e sobretudo marcar um gol a mais que o adversário", encerrou.

