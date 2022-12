'Jamais renunciarei', diz ex-presidente peruano Pedro Castillo

O ex-presidente peruano Pedro Castillo disse nesta terça-feira (13) que jamais renunciará ao cargo e pediu aos militares e à polícia que parem de reprimir as manifestações que deixaram sete mortos e dezenas de feridos desde domingo, após seu autogolpe fracassado.

"Jamais renunciarei e abandonarei esta causa popular que me trouxe até aqui. Daqui quero exortar as Forças Armadas e a Polícia Nacional a depor as armas e parar de matar este povo sedento de justiça", disse Castillo em uma audiência judicial que avalia seu recurso à prisão provisória.

