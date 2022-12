"Já está escrito" nas estrelas que Messi vai conquistar a Copa do Mundo, diz Ibrahimovic

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic acredita que os astros estão alinhadas para que Lionel Messi finalmente conquiste a tão sonhada Copa do Mundo, disse o jogador do Milan à mídia de Dubai na segunda-feira.

Em busca desse objetivo, Messi, que disputa sua quinta Copa do Mundo no Catar, fará nesta terça-feira o duelo da semifinal entre Argentina e Croácia.

O jogador do Paris Saint-Germain, de 35 anos, disputa aquele que muito provavelmente pode ser o último Mundial de sua carreira, e a 'Albiceleste' sonha com um título, ao lado de Croácia, França e Marrocos, que não conquista desde 1986.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ibrahimovic, que continua seu processo de reabilitação de uma lesão no joelho e vai se juntar a seus companheiros do Milan em uma concentração em Dubai, disse que só vê uma equipe erguendo o troféu.

"Acho que já está escrito quem vai ganhar, e vocês sabem a quem me refiro. Acho que Messi vai levantar o troféu, já está escrito", disse o veterano 'Ibra', que participou com a Suécia de duas Copas do Mundo, em 2002 e 2006.

Ibrahimovic descreveu os outros dois semifinalistas, França e Croácia, como "nações fortes", mas acredita que o triunfo de Messi é inevitável.

Questionado sobre o Marrocos, a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, Ibrahimovic respondeu: "Não acho que seja uma surpresa porque sabia que eles eram bons antes da Copa do Mundo. Depois, obviamente, na Copa tudo pode acontecer".

Os marroquinos chegaram às semifinais depois de eliminar Espanha e Portugal.

As imagens de Cristiano Ronaldo andando de cabeça baixa para o vestiário após a eliminação dos portugueses correram o mundo, num triste epílogo para o craque de 37 anos.

Pressionado a enviar uma mensagem a 'CR7', Ibrahimovic afirmou: "Não acho que seja importante o que eu possa dizer. Quero dizer, todo mundo quer ganhar o Mundial, nem todo mundo consegue".

Ibrahimovic disse ainda que a história real por trás da saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United nunca virá a público, e por isso é difícil para o sueco opinar sobre o assunto.

str/lp/ea/iga/djm/aam

Tags