Inundações na capital da RDCongo deixam 55 mortos

Pelo menos 55 pessoas morreram, nesta terça-feira (13), nas inundações provocadas pelas fortes chuvas em Kinshasa - informa um balanço provisório divulgado pelo chefe da polícia da capital da República Democrática do Congo, Sylvano Kasongo.

As enchentes também causaram danos materiais significativos e deixaram duas grandes ruas do centro da capital - de cerca de 15 milhões de habitantes - intransitáveis na manhã desta terça.

Segundo o general Kasongo, foram reportadas vítimas em vários bairros e municípios da cidade, sobretudo, em zonas com grandes inclinações, onde deslizamentos de terra derrubaram várias casas.

Entre as vítimas, estão nove membros de uma mesma família, que morreram no desabamento de sua casa no município de Ngaliema, no oeste de Kinshasa. Um jornalista da AFP viu seus corpos alinhados no chão, após serem retirados dos escombros.

"Por volta das 4h da manhã, fomos acordados pela água que vazava para dentro de casa", contou um parente da família.

"Canalizamos a água e, achando que não havia perigo, voltamos para casa para dormir. Estávamos encharcados", acrescentou. A família voltou a se deitar e, "logo depois, a parede desabou", relatou.

A chuva provocou um deslizamento de terra em um bairro da periferia da capital e interrompeu o tráfego na Rodovia Nacional 1, no sentido oeste.

A avalanche "carregou casas", disse o primeiro-ministro Jean-Michel Sama Lukonde à imprensa no local, mencionando "cerca de 20 mortes".

"As buscas nos escombros" continuam, acrescentou.

Os riachos, canais e sistema de esgoto de Kinshasa transbordaram, e várias ruas foram inundadas em Gombe, um município predominantemente residencial do norte da capital, que abriga embaixadas e prédios do governo.

