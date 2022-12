Imprensa argentina se rende aos pés de Messi

"Brilhante", "Mágico", "Histórico". A imprensa argentina se rendeu aos pés de Lionel Messi como maestro da vitória da 'Albiceleste' sobre a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar.

"Argentina na final do Mundial! Com um Messi genial, goleou por 3 a 0 a Croácia, brilhou e espera o adversário para domingo", publicou o jornal La Nación.

O La Nación destacou a "jogada magistral" do camisa 10 no terceiro gol, na qual deixou para trás a marcação croata e serviu Julián Álvarez (69), que já tinha marcado o segundo (39).

"A Argentina é finalista, pelas mãos do melhor Messi e um Julián Álvarez letal", dizia a manchete do jornal Clarín, que destacou que a dupla representa "uma alquimia perfeita" para o time do técnico Lionel Scaloni.

"O laboratório de Scaloni e a magia de Messi para a melhor assistência da história dos Mundiais", escreveu o Clarín.

Para o jornal esportivo Olé, a vitória foi "um jogaço histórico da Seleção", que teve uma "atuação descomunal de Leo e também de Álvarez".

"Seria preciso nomear todos e cada um dos que em uma noite catari, uma tarde argentina, mostraram do que esta equipe é feita. Um 3 a 0 que ficará marcado em cada grito, em cada coração, em cada abraço, em cada choro", resumiu o Olé.

O jornal também lembrou que, ao marcar de pênalti, Messi alcançou o francês Kylian Mbappé na artilharia da Copa do Mundo e superou o ex-atacante Gabriel Batistuta como o argentino que mais balançou as redes na história dos Mundiais.

