Fundador da FTX é preso nas Bahamas e acusado de fraude

O magnata das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptomoedas FTX e da empresa de investimentos Alameda, preso na segunda-feira (12) nas Bahamas, foi indiciado nesta terça (13) por fraude, informou a Promotoria de Nova York.

No total, o jovem empresário responde a oito acusações, entre fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, segundo os autos apresentados pela Promotoria.

O regulador de Wall Street, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que regula o mercado financeiro americano, acusou o homem de liderar um sistema para fraudar investidores.

"Afirmamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas baseado em fraude, sinalizando aos investidores que era um dos sistemas de criptomoedas mais seguros do mercado", declarou em comunicado o presidente da SEC, Gary Gensler.

A agência americana que fiscaliza os produtos financeiros derivados (CFTC) também apresentou uma queixa acusando o empresário de fraude e de declarações falsas.

Bankman-Fried fez diversas aparições na mídia no último mês, apesar do risco de ser processado por fraude após a quebra da empresa, avaliada em US$ 32 bilhões.

O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, informou na segunda-feira em um comunicado que os Estados Unidos "apresentaram uma denúncia" contra o homem de 30 anos e "provavelmente solicitarão sua extradição."

Os dois países "têm interesse em responsabilizar as pessoas ligadas à FTX que fraudaram o público ou violaram a lei", disse Philip Davis, primeiro-ministro do país caribenho.

Ele acrescentou que as Bahamas conduzirão sua própria "investigação criminal sobre o colapso da FTX".

Nos Estados Unidos, "se for condenado por fraude, ele pode passar o resto da vida na prisão", disse Jacob Frenkel, da consultoria Dickinson Wright.

"Não haveria acusação se os promotores não estivessem absolutamente convencidos de que conseguirão uma condenação", acrescentou o especialista em investigações federais e que já trabalhou para a SEC.

Esperava-se que Sam Bankman-Fried testemunhasse perante um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira, juntamente com John Ray, o novo diretor da FTX.

Os ex-executivos da plataforma demonstraram um "fracasso total" em todos os níveis de controle, gastando sem limites o dinheiro de seus clientes, acusou John Ray, em documento divulgado na segunda.

À primeira vista, "o colapso da FTX parece ser o resultado da concentração absoluta de controle nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos inexperientes, desinformados e possivelmente corruptos, que não colocaram nenhum sistema de controle em uma empresa à qual dinheiro e bens de outras pessoas são confiados", destacou.

Considerada uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, a FTX interrompeu repentinamente a devolução do dinheiro depositado por seus clientes no início de novembro. O grupo entrou com pedido de proteção da lei de falências em 11 de novembro.

"Nunca tentei fraudar ninguém", assegurou Bankman-Fried no final de novembro em uma conferência organizada pelo New York Times. "Claramente cometi muitos erros e daria tudo para poder corrigir algumas coisas", disse.

O ex-chefe da FTX optou por dar várias entrevistas e fazer declarações no Twitter, apesar da gravidade das acusações contra ele.

"Foi uma estratégia muito arriscada", comentou Jacob Frenkel.

A investigação já mostrou que ativos depositados por clientes da FTX foram colocados na empresa de investimentos em criptomoedas Alameda, também fundada por Sam Bankman-Fried.

Essa utilização dos fundos configuraria fraude se for comprovado que violava os termos do acordo entre a FTX e seus clientes, avaliam juristas.

A FTX também esteve sob um "frenesi de gastos" a partir do final de 2021, com cerca de US$ 5 bilhões em empresas e investimentos, de acordo com John Ray.

A plataforma também desembolsou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos ou pagamentos para pessoas dentro da empresa.

Para o novo gestor, que já supervisionou vários processos de falência, incluindo o da gigante energética Enron, o objetivo agora é "maximizar o valor" dos ativos que a FTX ainda possui para, na medida do possível, reembolsar clientes e credores do grupo.

