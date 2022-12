Francês acusado de fraudes de 33 milhões de euros é preso na Colômbia

A polícia de Toulouse, no sul de França, desmantelou uma fraude no setor das energias renováveis que deixou centenas de vítimas e 33 milhões de euros em prejuízos e o principal acusado foi preso na Colômbia, informaram nesta terça-feira (13) os funcionários do tribunal e pessoas próximas à investigação.

Um homem de 44 anos, empresário da região de Toulouse, foi detido nesta terça-feira na Colômbia graças a uma cooperação entre a polícia local, a Jurisdição Inter-regional Especializada (JIRS) de Bordeaux, as autoridades colombianas e a Europol, informou a Promotoria em uma declaração.

O réu é acusado de ter defraudado "mais de 400 vítimas" entre 2015 e 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem fazia propostas de investimentos em empresas produtoras de painéis fotovoltaicos, prometendo retornos de investimento de "6% a 9% no mínimo ao ano", graças aos lucros gerados com a revenda de eletricidade à empresa EDF, segundo uma fonte da investigação.

No entanto, a fonte afirmou que os investidores receberam "quase nenhum" retorno.

Segundo a Promotoria de Bordeaux, os fundos desviados foram "lavados por meio de transferências internacionais para mais de quarenta contas em onze países diferentes".

Embora alguns investidores obtivessem retornos, disse a mesma fonte, estes vieram da receita de novos clientes, de acordo com um "esquema financeiro fraudulento do estilo pirâmide de Ponzi".

O réu foi preso perto de Medellín, na Colômbia, "para onde parecia ter fugido", segundo a Promotoria.

O homem era alvo de um "alerta vermelho da Interpol e está preso seu pedido de extradição está em andamento", segundo a Promotoria.

elr/ap/dch/an/mb/aa/ic

Tags