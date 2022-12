Flamengo anuncia acordo com técnico português Vitor Pereira para 2023

O Flamengo anunciou nesta terça-feira que chegou a um "acordo" com o técnico português Vitor Pereira para dirigir a equipe em 2023, após sua saída do Corinthians.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023", escreveu o rubro-negro carioca em sua conta oficial no Twitter.

O português, de 54 anos, decidiu em novembro não renovar seu contrato com o Corinthians, depois de ter terminado na quarta posição do Campeonato Brasileiro e com o vice da Copa do Brasil, com derrota na final justamente para o Flamengo.

Pereira tinha chegado em fevereiro deste ano ao clube paulista, depois de uma passagem pelo Fenerbahçe da Turquia. Entre seus títulos como treinador estão o do Campeonato Português, pelo Porto; do Campeonato Grego, pelo Olympiakos, e do Campeonato Chinês, pelo Shangai Port.

O técnico comandou o 'Timão' em 64 jogos, com um balanço de 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas.

Dorival Júnior, que conduziu o Flamengo aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, anunciou no fim de novembro que estava de saída do clube por uma decisão da diretoria.

"A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse seria um momento de mudança", afirmou Dorival, que segundo rumores está cotado para assumir a Seleção no lugar de Tite.

