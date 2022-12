EUA diz que China e Rússia desestabilizam a África e recebe líderes do continente

Os Estados Unidos advertiram nesta terça-feira (13) que China e Rússia desestabilizam a África com suas intromissões enquanto estendia o tapete vermelho aos líderes do continente prometendo bilhões de dólares em apoio.

No total, 49 líderes africanos voaram para Washington para a primeira cúpula continental com os Estados Unidos em oito anos, enquanto o presidente democrata Joe Biden busca usar a diplomacia pessoal para recuperar influência internacional.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, em um painel com vários presidentes africanos no começo da cúpula de três dias, advertiu sobre um enfoque diferente dos rivais dos americanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Austin disse que a China estava expandindo sua presença na África "diariamente" através de sua crescente influência econômica.

"O preocupante é que nem sempre são transparentes em termos do que estão fazendo e isso cria problemas que eventualmente serão desestabilizadores, se é que já não estão sendo agora", destacou.

A Rússia, por sua vez, "continua vendendo armas baratas" e mobilizando "mercenários em todo o continente. E isso também é desestabilizador", acrescentou.

Contudo, o governo Biden optou majoritariamente por não falar explicitamente sobre os rivais. Considera inútil tentar mudar o rumo dos gastos maciços da China em infraestrutura.

Biden planeja liberar US$ 55 bilhões para a África durante três anos. Em um dos primeiros anúncios, a Casa Branca disse que os Estados Unidos investirão US$ 4 bilhões durante o ano fiscal de 2025 com o objetivo de capacitar trabalhadores de saúde africanos, uma prioridade crescente para Washington desde a pandemia de covid-19.

O primeiro dia da cúpula também contou com a presença de representantes da Nasa, e Nigéria e Ruanda se tornaram as primeiras nações africanas a firmar os acordos Artemis, uma oferta liderada pelos Estados Unidos para a cooperação internacional em viagens à Lua, Marte e além.

Os acordos de Artemis, que já incluem aliados europeus, Japão e vários países latino-americanos, acontecem no momento em que a China está expandindo rapidamente o seu próprio programa lunar e que as tensões com a Rússia ameaçam seu trabalho posterior à Guerra Fria com os Estados Unidos no espaço.

Durante a cúpula, Biden descreverá o apoio dos Estados Unidos à União Africana (UA) para obter uma vaga formal no clube das principais economias do G20, meses depois de lançar apoio a um assento africano permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Ao contrário da China, que realiza cúpulas a cada três anos com líderes da África, os Estados Unidos planejam promover os valores democráticos.

Jake Sullivan, assessor de Segurança Nacional de Biden, disse que o presidente se reunirá com líderes africanos que terão eleições pela frente em 2023.

"Gostaríamos de fazer o possível para apoiar essas eleições e fazer com que sejam livres, justas e confiáveis", disse Sullivan.

Os sucessivos presidentes que passaram por Washington empreenderam iniciativas emblemáticas para a África.

George W. Bush (2001-2009), por exemplo, lançou uma importante iniciativa para a luta contra o vírus HIV e a aids, o que é considerado um de seus principais legados. Já Barack Obama (2009-2017) liderou uma campanha para promover a eletricidade, que, segundo funcionários americanos, levou energia pela primeira vez para 165 milhões de pessoas.

Em contrapartida, o sucessor de Obama, o magnata republicano Donald Trump (2017-2021), não escondeu sua falta de interesse na África.

A cúpula de Biden com os líderes da região será a primeira de um presidente americano desde a realizada por Obama em 2014.

pmh-sct/mlm/llu/gm/rpr

Tags