EUA acusa magnata das criptomoedas Bankman-Fried de fraude em massa

Os promotores americanos deram um duro golpe no magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried nesta terça-feira (13), indiciando-o por várias acusações criminais, incluindo fraude em massa enquanto construía sua plataforma de criptomoedas FTX.

As acusações foram apresentadas quando Bankman-Fried compareceu ao tribunal nas Bahamas e indicou que contestaria um pedido de extradição dos Estados Unidos. Ele também pediu para ser libertado sob fiança enquanto aguardava uma audiência.

O fundador da plataforma FTX, preso nas Bahamas na segunda-feira a pedido dos Estados Unidos, enfrenta uma série de acusações, inclusive de reguladores de Wall Street, que dizem que o empresário construiu conscientemente "um castelo de cartas fundado na fraude".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma sala do tribunal de Nassau, onde também estavam funcionários da embaixada americana e os pais de Bankman-Fried, os promotores das Bahamas argumentaram que o suspeito tinha condições de fugir e deveria ter sua fiança negada enquanto aguardava uma audiência de extradição, informou o The New York Times.

As acusações criminais, apresentadas pela promotoria de Nova York, representam a maior ameaça para Bankman-Fried, que corre o risco de uma longa sentença de prisão por causa dos bilhões de dólares envolvidos no caso.

"O Sr. Bankman-Fried está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais", disse seu advogado, Mark Cohen, em um comunicado.

Em sua acusação, os promotores dos EUA disseram que o magnata das criptomoedas também se envolveu em lavagem de dinheiro, violando leis de financiamento de campanha e fraude eletrônica desde o início de sua empresa, em 2019.

Bankman-Fried "orquestrava uma fraude em massa de anos, desviando bilhões de dólares de fundos de clientes de plataformas de negociação para seu próprio ganho pessoal e para ajudar a aumentar seu 'criptoimpério'", disseram eles.

A Justiça o alcançou depois que ele passou semanas desafiando conselhos legais e fez várias aparições na mídia defendendo suas ações, geralmente por meio de links de vídeo das Bahamas, onde a empresa está sediada.

Bankman-Fried encarnou a ascensão da criptomoeda como um investimento honesto, em vez de um esquema duvidoso para investidores de alto risco que desejam enriquecer rapidamente.

Sua plataforma FTX foi alavancada por celebridades em campanhas publicitárias e ele se tornou uma presença regular em Washington, onde doou dezenas de milhões de dólares em contribuições políticas, principalmente para o Partido Democrata.

Mas depois de atingir uma avaliação de US$ 32 bilhões, uma reportagem de 2 de novembro sobre os laços entre a FTX e a Alameda, uma empresa de investimento também controlada por Bankman-Fried, provocou uma implosão.

O relatório expôs que o balanço patrimonial da Alameda era amplamente baseado na criptomoeda FTT, um token criado pela FTX sem valor independente, e expôs que as empresas estavam perigosamente inter-relacionadas.

A FTX e cerca de uma centena de entidades relacionadas entraram com pedido de falência em 11 de novembro, convidando o escrutínio de reguladores, promotores e clientes furiosos.

"Se for condenado por fraude, ele pode passar o resto da vida na prisão", disse Jacob Frenkel, da consultoria Dickinson Wright.

"Não haveria acusação se os promotores não estivessem absolutamente convencidos de que conseguirão uma condenação", acrescentou o especialista em investigações federais e que já trabalhou para a SEC.

Em entrevistas à mídia, Bankman-Fried admitiu seus erros, mas negou qualquer intenção de fraudar seus clientes.

O atual CEO da FTX, John Ray, que assumiu o comando da empresa após o desastre, disse ao Congresso nesta terça-feira que, à primeira vista, "o colapso da FTX parece ser o resultado da concentração absoluta de controle nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos inexperientes, desinformados e possivelmente corruptos".

"Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa dos controles corporativos em todos os níveis de uma organização, desde a ausência de demonstrações financeiras até a falha total de qualquer controle", criticou Ray.

A falência da FTX tem causado grandes dúvidas sobre a viabilidade a longo prazo das criptomoedas e aumentou a tensão em outras plataformas e entidades que impulsionaram o sucesso do bitcoin e outras moedas.

juj/seb/cjc/dga/ag/mr/mr/aa

Tags