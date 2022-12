'Dibu' Martínez diz não ter preferência por adversário na final: "Que venha qualquer um"

O goleiro da Argentina, Emiliano Martínez, não demonstrou preferência por um adversário na final da Copa do Mundo do Catar, para a qual sua seleção se classificou nesta terça-feira após vencer a Croácia de Luka Modric por 3 a 0, e elogiou o capitão Lionel Messi.

"Que venha qualquer um", disse à televisão o arqueiro do Aston Villa após o jogo disputado no estádio Lusail, que recebe a final no domingo em que a Albiceleste vai encarar o vencedor do duelo entre França e Marrocos, que se enfrentam nesta quarta-feira em Al Khor, ao norte de Doha.

"É um jogo, é uma final, mas estamos disputando finais desde o jogo contra o México (na fase de grupos), e se perdêssemos voltaríamos para casa. Desde aquele jogo que estamos sofrendo, eles marcam gols no final dos jogos. Hoje sabíamos que se mantivéssemos a meta zerada iríamos liquidar", afirmou.

"Não dá para acreditar nesta bela jornada que estamos fazendo. Começando perdendo o primeiro jogo, tudo estava contra nós, mas a verdade é que jogamos contra grandes equipes e mostramos que estamos prontos para mais", acrescentou.

Martínez, de 30 anos, também elogiou Messi, autor do gol que abriu o placar e de uma assistência para o terceiro tento.

"Há muitos treinadores que dizem que o Leo Messi não corre (...) mas todos se esquecem que quando pega a bola faz a diferença. Temos muito orgulho de tê-lo e a verdade é que é uma vantagem", assegurou.

Mas 'Dibu' evitou compará-lo com o falecido craque Diego Armando Maradona, campeão no México-1986. "Deixe meu pai comparar, eu ainda não tinha nascido", disse ele.

O zagueiro Cristian 'Cuti' Romero também elogiou o atual camisa 10.

"A verdade é que Leo é uma loucura. Todo mundo sabe o tipo de jogador que ele é, mas o que sempre mexe com ele, o tipo de pessoa que ele é, é um referencial, é um cara que sempre busca mais. Ele apanhou muitas vezes e sempre se levanta", disse o defensor.

Martínez, por sua vez, defendeu que a classificação da Albiceleste à final é um triunfo do futebol sul-americano.

"É muito triste que os sul-americanos não vão mais longe, porque sabemos que somos guerreiros e lutamos sempre até o fim, mas tentamos representar a América do Sul o melhor que podemos", disse ele.

O meio-campista Rodrigo de Paul declarou que com certeza neste momento "sou a pessoa mais feliz do mundo" porque conseguiu chegar à final do Mundial.

"Não somos jogadores de futebol, somos pessoas que jogam futebol e temos muitos problemas também, mas quando entramos em campo com essa camisa esquecemos tudo e voltamos a mostrar hoje", explicou.

'Cuti' Romero avisou que sua equipe vai lutar muito na decisão de domingo.

"Ficou demonstrado que somos leões, e aconteça o que acontecer no domingo vamos deixar a nossa vida para levar (a taça) para casa", afirmou.

O lateral Nicolás Tagliafico, que fez uma grande partida, afirmou que a Argentina conquistou a vaga aproveitando os espaços que a Croácia deixou ao buscar o empate.

"É uma loucura o que está acontecendo, mas há três anos que vínhamos mentalizados para isto, para chegarmos a uma final de Copa do Mundo. Hoje conseguimos e estamos a um passo", disse ele ao canal DeporTV.

