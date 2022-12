Comunicado do Business Wire :Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN), uma empresa internacional de saúde feminina, anunciou hoje que Kirke Weaver foi designado Conselheiro Geral e Secretário Corporativo e continuará como membro da equipe de liderança executiva da Organon, a partir de 1º de janeiro de 2023. O Sr. Weaver foi nomeado como chefe interino do Gabinete do Conselho Geral e Secretário Corporativo em julho de 2022.

Kirke Weaver (Photo: Business Wire)

O Sr. Weaver traz quase 20 anos de experiência do setor farmacêutico à função, fornecendo com sucesso consultoria jurídica e comercial ao ambiente de saúde multifacetado e em constante transformação. Antes de atuar como Conselheiro Geral interino e Secretário Corporativo, o Sr. Weaver trabalhou como Vice-Presidente Sênior e Secretário Corporativo Adjunto Comercial, Regulatório, de Valores Mobiliários e Emprego na Organon. Como membro sênior da equipe de liderança jurídica, foi essencial para o lançamento da Organon como uma empresa independente em junho de 2021.

"Desde que foi nomeado chefe interino do Gabinete do Conselho Geral, Kirke contribuiu com uma profunda e inestimável experiência para orientar a Organon, enquanto continuamos nossa jornada para nos tornar líderes em saúde feminina", disse Kevin Ali, diretor executivo. "Ele traz excelência à função, mas também exemplifica nossos valores ao garantir, acima de tudo, o compromisso de nossa empresa em operar com ética e integridade."

Antes de unir à Organon, o Sr. Weaver foi um membro valioso da equipe jurídica da Merck, conhecida como MSD fora dos EUA e Canadá, atuando mais recentemente como vice-presidente do Gabinete do Conselho Geral. Ele ingressou na Merck em 2003 e ocupou funções de crescente responsabilidade. Ele se graduou como bacharel pelo College of William & Mary e Juris Doctor (J.D.) pela Yale Law School.

"Estou empolgado por continuar liderando o Gabinete do Conselho Geral da Organon enquanto construímos uma empresa para servir a um propósito importante na saúde da mulher", disse Kirke Weaver. "Estou ansioso por continuar trazendo minhas habilidades para ajudar a resolver questões cruciais que impactam as mulheres e, por fim, a sociedade em geral."

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa internacional de saúde que visa melhorar a saúde das mulheres ao longo de suas vidas. A Organon possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em diversas áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio de saúde feminina, junto com um negócio de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon geram grandes fluxos de caixa que darão suporte a investimentos em inovação e futuras oportunidades de crescimento na saúde feminina. Além disto, a Organon vem buscando oportunidades para cooperar com inovadores biofarmacêuticos que procuram comercializar seus produtos, ao aproveitar sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença internacional com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe mundial e cerca de 10.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Para mais informação, acesse www.organon.com e entre em contato conosco no LinkedIn e Instagram.

Contato

Mídia da Organon: Karissa Peer (614) 314-8094

Kate Vossen (732) 675-8448

Investidor da Organon: Jennifer Halchak (201) 275-2711

