Comunicado do Business Wire :Macquarie Capital

A Macquarie Capital, o principal ramo de investimentos, consultoria corporativa e mercados de capital da Macquarie Group, anunciou hoje que nomeou Kevin Nobels como diretor geral em seu grupo de capital de energia e infraestrutura. Em sua novo cargo, o Sr. Nobels irá se concentrar em direcionar investimentos em infraestrutura e transição energética à Macquarie Capital em toda a América Latina.

O Sr. Nobels tem ampla experiência em projetos de capital em grande escala e transformação operacional nos setores de energia renovável, infraestrutura, petróleo, gás e materiais básicos na região. Antes de entrar na Macquarie Capital, passou 15 anos na McKinsey & Company. Como sócio com base em São Paulo e líder de prática de energia na América Latina, ele se concentrou em estratégias e implementação de transição energética, atendendo clientes corporativos em vários setores, como hidrogênio, energia eólica, biocombustíveis, eficiência energética e eletrificação. O Sr. Nobels também estabeleceu a prática de Excelência de Capital para a região. Antes de entrar na McKinsey & Company, trabalhou na indústria automobilística na Europa.

"Kevin traz uma compreensão mais profunda do mercado latino-americano para a Macquarie Capital, com sua ampla experiência na construção e desenvolvimento de infraestrutura sustentável a fim de atender às demandas de uma sociedade cada vez mais urbanizada", disse Mark Bradshaw, chefe global do grupo de capital de energia e infraestrutura da Macquarie Capital. "O conhecimento e a profundidade da experiência de Kevin o colocam em uma excelente posição de fazer parceria com uma série de empresas em todo o mercado latino-americano para apoiar a transição energética, infraestrutura social, econômica e digital, bem como avançar na prosperidade para a comunidade em geral."

A Macquarie Capital vem atuando na América Latina nas últimas duas décadas, oferecendo conhecimento técnico avançado e soluções de capital flexíveis para ajudar clientes e parcerias a criar ativos de infraestrutura sustentáveis, conectados e resilientes. A presença regional da Macquarie Capital inclui escritórios em Santiago e na Cidade do México.

"A infraestrutura como uma classe de ativos se expandiu além de estradas e aeroportos a fim de abranger energia renovável, infraestrutura social e tecnologias de capacitação", disse o Sr. Nobels. "A Macquarie Capital não apenas tem soluções flexíveis para facilitar o financiamento a empresas, entidades governamentais e parcerias público-privadas (P3), como também possui recursos de execução sofisticados. Tenho muita expectativa de trabalhar com clientes e parcerias para acelerar projetos muito necessários e impulsionar o futuro desta região."

Sobre a Macquarie Capital

A Macquarie Capital é o principal ramo de investimentos, consultoria corporativa e mercados de capital da Macquarie Group. Abrange consultoria corporativa, uma gama completa de soluções de capital, incluindo serviços de levantamento de capital dos mercados de capital privado, dívida e ações, bem como principais investimentos do balanço patrimonial da Macquarie. A Macquarie Capital possui profunda experiência nos setores aeroespacial, energia, defesa e serviços governamentais, consumo, jogos eletrônicos e lazer, instituições financeiras, saúde, indústria, infraestrutura, recursos, software e serviços, tecnologia, telecomunicações e setores de mídia.

A equipe de capital de energia e infraestrutura da Macquarie Capital investe o balanço patrimonial da Macquarie em projetos e empresas de energia e infraestrutura. Com mais de 25 anos de experiência como desenvolvedor, investidor e patrocinador, combinamos experiência técnica com capital flexível para entregar projetos inovadores de infraestrutura. Nossa equipe com mais de 120 especialistas tem uma ampla autoridade para investir em ativos e empresas nos setores digital, de transição energética, e infraestrutura social e econômica. Ao combinar nossa profunda experiência e soluções de capital exclusivas, ajudamos clientes e parcerias a fornecer ativos de infraestrutura sustentáveis, resilientes e eficientes a comunidades em todo o mundo.

