Comunicado do Business Wire :dunnhumby

dunnhumby, líder mundial em ciência de dados de clientes, anunciou hoje a nomeação de Matt O'Grady como presidente da dunnhumby na região das Américas. Nesta função recém-criada, O'Grady será responsável por fornecer a estratégia de crescimento da empresa na América do Norte e na América do Sul, e irá se reportar diretamente ao CEO da dunnhumby.

"Estamos extremamente satisfeitos e felizes por Matt se unir a nós para liderar nossas operações nas Américas", disse Dan Olley, CEO da dunnhumby. "Matt traz uma ampla experiência de trabalho, em estreita cooperação com líderes empresariais ao redor o mundo para executar estratégias inovadoras de mídia e soluções de tecnologia baseadas em dados. Além disto, ele tem habilidades de liderança na formação de equipes do mais alto calibre e com o compromisso de colocar o cliente em primeiro lugar, que é a essência da filosofia e metodologia da dunnhumby."

O'Grady tem mais de duas décadas de experiência em organizações de liderança especializadas em soluções de mídia e publicidade. Mais recentemente, atuou como consultor executivo de mídia na 12th Street Measurement, uma empresa de consultoria de mídia e dados. Antes disto, atuou durante mais de 11 anos em diversas funções de liderança na Nielsen, incluindo a de presidente comercial global de mídia internacional da Nielsen Media, CEO da Nielsen Catalina Solutions, vice-presidente executivo e diretor geral de mídia local da Nielsen e vice-presidente executivo de medição de audiência da Nielsen. Matt ocupou diversas outras funções de liderança em empresas orientadas por dados e análises, incluindo Claritas e National Decisions Systems Inc.

"Estou me sentindo muito honrado e animado para iniciar o próximo capítulo de minha carreira com a dunnhumby, uma empresa que preenche todos os requisitos, com uma equipe de gestão de alto nível, seus produtos inovadores, sua visão para o futuro e uma empresa matriz que acredita e respalda a missão da dunnhumby", disse O'Grady.

Sobre a dunnhumby

A dunnhumby é líder mundial em ciência de dados do cliente, capacitando empresas de todos os lugares a competir e prosperar na economia moderna orientada por dados. Nós sempre colocamos o cliente em primeiro lugar.

Nossa missão: permitir que as empresas cresçam e se reinventem, se tornando defensoras de seus clientes. Com profundo legado e experiência em varejo, um dos mercados mais competitivos do mundo, com uma infinidade de dados multidimensionais, a dunnhumby permite hoje que empresas em todo o mundo, em todos os setores, sejam Customer First.

A plataforma de Ciência de Dados do Cliente da dunnhumby é nossa combinação exclusiva de tecnologia, software e consultoria, permitindo que empresas aumentem suas receitas e lucros, ao oferecer experiências excepcionais a seus clientes- nas lojas, offline e online. A dunnhumby emprega mais de 2.200 especialistas em escritórios na Europa, Ásia, África e Américas, trabalhando para marcas icônicas e transformadoras, como Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter & Gamble e Raley's.

