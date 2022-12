Cinco ex-jogadores da seleção alemã vão ajudar a reconstruí-la

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta terça-feira que criou um grupo de ex-jogadores renomados, entre eles Karl-Heinz Rummenigge e Matthias Sammer, para reconstruir a seleção da Alemanha, que foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo do Catar.

Este grupo deve ajudar a 'Mannschaft' a se preparar para a Euro-2024, que será realizada na Alemanha dentro de 18 meses, disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

Além de Sammer e Rummenigge, o conselho será composto por Rudi Völler, Oliver Kahn e Oliver Mintzlaff.

O técnico Hansi Flick foi confirmado no cargo até 2024, apesar de ter sido eliminado na fase de grupos no Catar.

Por outro lado, a federação deve agora encontrar um sucessor para o diretor da seleção, Oliver Bierhoff, demitido após o fracasso no Mundial. A expectativa é que a substituição seja anunciada no início de 2023.

Depois de ter sido eliminada na fase de grupos do Mundial 2018 na Rússia apesar de defender o título conquistado no Brasil-2014, a Alemanha também saiu pela porta dos fundos nesta edição de 2022, após a derrota diante do Japão (2-1), um empate contra a Espanha (1-1) e uma vitória sobre a Costa Rica (4-2) que pouco adiantou.

Desde a vitória nos pênaltis contra a Itália nas quartas de final da Euro-2016, os alemães disputaram 11 partidas em grandes torneios e venceram apenas três, contra Suécia (Copa do Mundo-2018), Portugal (Euro 2021) e, a deste Copa do Mundo, contra a Costa Rica.

Além disso, a Alemanha também ficará sem o goleiro e capitão Manuel Neuer até o final da temporada. O goleiro do Bayern de Munique lesionou gravemente o joelho direito enquanto esquiava durante suas férias.

