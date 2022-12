China envia número recorde de bombardeiros à zona de defesa aérea de Taiwan

A China enviou um recorde de 18 bombardeiros com capacidade nuclear à zona de defesa aérea de Taiwan, informaram nesta terça-feira (13) as autoridades da ilha, que tem um governo democrático mas que Pequim considera parte de seu território.

O país comunista aumentou a pressão militar, diplomática e econômica sobre Taiwan desde a eleição em 2016 da presidente Tsai Ing-wen, que rejeita o discurso de que a ilha é parte da China.

O ministério da Defesa de Taiwan informou que 21 aeronaves entraram na zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) nas últimas 24 horas.

Entre as aeronaves estavam 18 bombardeiros H-6 com capacidade nuclear, um recorde desde setembro de 2020, quando Taiwan começou a publicar dados sobre as incursões aéreas chinesas.

Os H-6 são bombardeiros de longo alcance, com capacidade de transportar armamento nuclear. É algo raro que a China envie mais de cinco à ADIZ de Taiwan em apenas um dia, mas as incursões aumentaram nas últimas semanas.

A incursão aconteceu depois que a China anunciou na semana passada novas restrições a algumas importações de alimentos e bebidas procedentes de Taiwan.

A ADIZ não equivale ao espaço aéreo, sendo uma zona mais ampla em que qualquer aeronave estrangeira deve anunciar sua presença às autoridades locais.

No caso da zona de defesa aérea de Taiwan, esta se sobrepõe a uma parte da China continental.

