Aliado de Netanyahu é eleito novo presidente do Parlamento israelense

O Parlamento israelense elegeu, nesta terça-feira (13), um aliado do primeiro-ministro eleito, Benjamin Netanyahu, como seu novo porta-voz para supervisionar a aprovação da legislação que ajudará na formação de governo.

Yariv Levin, membro do partido conservador Likud, de Netanyahu, assume no lugar de Mickey Levy, do Yesh Atid, legenda da premiê Yair Lapid.

É possível que Levin não seja porta-voz por muito tempo. Segundo alguns analistas políticos israelenses, ele deve ser escolhido para um cargo no gabinete da nova coalizão de Netanyahu, a mais conservadora da história de Israel.

Antes da formação de governo, no entanto, o Parlamento deve aprovar uma medida que permita que um dos aliados mais poderosos de Netanyahu, o líder judeu ultraortodoxo Aryeh Deri, faça parte do gabinete, apesar de suas condenações por evasão fiscal.

Deri, que lidera o Partido Shas, aspira a ocupar os ministérios do Interior e da Saúde no governo Netanyahu.

De acordo com a lei atual, o procurador-geral determinou, no entanto, que suas condenações impedem-no de fazer parte do gabinete. Levin deve pressionar para promover uma legislação que remova essa barreira.

Nas eleições do mês passado, Netanyahu e seus aliados conquistaram 64 das 120 cadeiras do Parlamento. Isso permite-lhes formar um governo majoritário após um período de impasse político que levou a cinco eleições em menos de quatro anos.

