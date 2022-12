AI denuncia que Marrocos e Espanha 'contribuíram para a morte' de migrantes em Melilla

A Anistia Internacional denunciou, nesta terça-feira (13), que as autoridades marroquinas e espanholas "contribuíram para a morte de pelo menos 37 pessoas" que tentaram entrar no enclave espanhol de Melilla no final de junho, e tentaram "encobrir" a verdade dos fatos.

"Os métodos empregados pelas autoridades marroquinas e espanholas (...) contribuíram para a morte de pelo menos 37 pessoas", diz a ONG em um relatório elaborado com base em depoimentos de numerosos migrantes presentes em 24 de junho na fronteira entre Marrocos e Melila e na análise de vídeos e imagens de satélite.

Segundo as autoridades marroquinas, 23 mortes foram registradas naquele dia.

"Algumas ações de agentes espanhóis e marroquinos (...) podem constituir violações do direito de estar livre de tortura e outros maus-tratos", escreveu a Anistia Internacional.

Entre essas ações estariam "espancar pessoas já imobilizadas (...) negar atendimento médico de emergência a feridos e o uso de gás lacrimogêneo contra pessoas que se encontravam em um espaço cercado do qual não tinham como sair".

"Seis meses depois, as autoridades espanholas e marroquinas continuam negando qualquer responsabilidade pelo massacre de Melilla", enquanto "as evidências de múltiplas violações dos direitos humanos se acumulam", denunciou a secretária-geral da Anistia Internacional, Agnès Callamard, em comunicado que acompanha o relatório.

Tudo parece indicar que houve "encobrimento e racismo", acrescentou Callamard.

Em 24 de junho, cerca de 2.000 migrantes, em sua maioria do Sudão, tentaram cruzar a fronteira com Melilla, que é, com Ceuta, os dois enclaves espanhóis no Marrocos que são as duas únicas fronteiras terrestres da União Europeia com o continente africano.

O balanço de 23 mortes, segundo Rabat, é o maior já registrado durante uma tentativa de entrada de migrantes em Melilla ou em Ceuta.

O drama provocou indignação internacional e a ONU denunciou o "uso excessivo e letal da força" por parte das autoridades marroquinas e espanholas.

Assim como a Anistia Internacional, especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU elevaram o número de mortos para 37 no final de outubro e denunciaram a falta de atribuição de responsabilidades específicas, tanto na Espanha quanto no Marrocos.

Duas investigações publicadas em novembro pela BBC e pelo consórcio europeu Lighthouse Reports denunciaram a brutalidade das forças marroquinas e questionaram a atuação das forças espanholas.

Ambas concluíram que houve pelo menos um migrante morto em território espanhol, algo enfaticamente negado pelo ministro do Interior espanhol.

Numa carta dirigida na sexta-feira a várias ONGs, e à qual a AFP teve acesso, o Defensor do Povo espanhol, que investiga os fatos, bem como o Ministério Público, avaliou que as explicações do Ministério do Interior "não foram consideradas suficientes".

