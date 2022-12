AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

América

MONTREAL (Canadá) - Conferência da Biodiversidade da ONU, denominada COP 15 - (até 19)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe a Cúpula de Líderes EUA-África - (até 15)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 14)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

(+) HAVANA (Cuba) - Presidentes da ALBA se reúnem em Havana -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE-ASEAN -

ESTRASBURGO (França) - Cerimônia de entrega do Prémio Sakharov durante a sessão plenária do Parlamento Europeu - 09H00

TÜRKMENBASY (Turcomenistão) - Presidente Serdar Berdimuhamedow, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, realizam cúpula trilateral -

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

GENEBRA (Suíça) - Nona Conferência de Revisão da Convenção de Armas Biológicas da ONU - (até 16 de Dezembro)

PARIS (França) - Leilão de livros da Sotheby's da coleção Jorge Ortiz Linares, inclui edições raras de 'Dom Quixote' -

PARIS (França) - Relatório mensal de petróleo da IEA - 07H00

LAUSANA (Suíça) - Julgamento do escritor de extrema direita Alain Soral, acusado de fazer comentários homofóbicos - 07H00

GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa do diretor-geral da OMS - 12H00

Ásia-Pacífico

MANILA (Filipinas) - Coletiva de imprensa do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) sobre perspectivas econômicas -

PYEONGTAEK (Coreia do Sul) - Cerimônia de ativação das Forças Espaciais dos EUA na Coreia (USFK) - 03H00

Esportes

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Semifinal: a confirmar x a confirmar - 17H00

QUINTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

América

PERU - Fim da prisão provisória de sete dias do ex-presidente Pedro Castillo - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Desclassificação de novos arquivos secretos sobre o assassinato do ex-presidente John F. Kennedy -

BRASÍLIA (Brasil) - Informe Trimestral de Inflación - 09H00

(+) SANTIAGO (Chile) - CEPAL apresenta Balanço Preliminar das Economias da América Latina e Caribe 2022 - 12H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento na Netflix dos últimos três episódios do documentário "Harry et Meghan" - 06H00

(+) FRANKFURT (Alemanha) - Coletiva do BCE sobre política monetária na zona do euro - 11H45

REINO UNIDO - Enfermeiros em greve por causa de salários (datas ainda não anunciadas e a confirmar) -

SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022

América

WILMINGTON (Estados Unidos) - Audiência do processo de falência da FTX -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Kevin Spacey comparece diante de juiz após ser indiciado de agressão sexual -

REINO UNIDO - Greve dos ferroviários - (até 17)

LONDRES (Reino Unido) - Greve dos funcionários do aeroporto de Heathrow - (até 18)

PARIS (França) - Processo a revelia de integrante do Estado Islâmico Rachid Kassim - 06H30

(*) MOSCOU (Rússia) - Reunião do Banco Central russo com decisão sobre taxas - 10H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Japão revela estratégia de defesa e segurança -

África

JOANESBURGO (África do Sul) - Reunião do partido do Congresso Nacional Africano (ANC) - (até 20)

SÁBADO, 17 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Risco de paralisia orçamentária do Estado americano -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Leilão "Icons & Idols: Hollywood" - 15H00 (até 18)

Europa

(+) BUCARESTE (Romênia) - Assinatura de acordo energético entre Azerbaijão e Hungria -

Oriente Médio e África do Norte

TUNES (Tunísia) - Eleições legislativas -

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, partida pelo 3º lugar - 13H00

DOMINGO, 18 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional dos Migrantes -

América

PARAGUAI - Eleições primárias -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Greve dos agentes de segurança do Eurostar -

(+) MADRI (Espanha) - Manifestação silenciosa em frente à embaixada do Irã pela libertação do espanhol Santiago Sánchez - 09H00

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Final da Copa do Mundo - 13H00

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Celebração do Hanuká pela comunidade judaica no mundo - (até 26)

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Audiência no julgamento do ex-CEO da Wirecard, Markus Braun, e outros dois acusados de fraude - 06H00

TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

MOSCOU (Rússia) - Nova audiência no processo sobre a dissolução da Agência Judaica por Moscou -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Greve de enfermeiros -

(+) ITZEHOE (Alemanha) - Veredicto de julgamento de ex-secretária de campo nazista - 07H00

