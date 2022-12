Zelensky pede mais armas e gás para Ucrânia a países do G7

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta segunda-feira (12) aos países do G7 o envio de mais armas e gás à Ucrânia, assolada pela chegada do inverno com uma infraestrutura muito atingida pelos ataques russos.

"A Ucrânia precisa de tanques modernos (...), de artilharia, canhões e obuses", além de mísseis de longo alcanço, enumerou Zelensky aos países do G7 reunidos por videoconferência, segundo declarações divulgadas pela presidência ucraniana.

O líder ucraniano se queixou da vantagem militar da Rússia em matéria de artilharia e mísseis.

"É um fato", afirmou Zelensky.

Há vários meses, os ocidentais entregam a Kiev grandes volumes de armamento, incluindo lança-foguetes americanos de alta precisão Himars e canhões franceses Caesar.

Seu impacto ficou visível no campo de batalha, onde a Ucrânia tem invertido gradualmente o equilibro de poder: em setembro, os soldados ucranianos forçaram a retirada dos russos de boa parte do nordeste do país, na região de Kharkiv. No início de novembro, expulsaram as forças de Moscou da cidade de Kherson, no sul, principal reduto da ofensiva russa iniciada no fim de fevereiro.

O presidente ucraniano também lembrou que seu país precisará de mais gás neste inverno devido aos ataques contra a infraestrutura energética.

"O terror contra nossas centrais elétricas nos fez usar mais gás que o previsto. É por isso que precisamos de uma ajuda adicional neste inverno. Estamos falando de um volume extra de cerca de 2 bilhões de metros cúbicos de gás, que devem ser adquiridos", declarou.

Cerca de 40% das instalações essenciais do país estão danificadas, segundo Kiev.

Milhões de ucranianos vivem sem eletricidade ou aquecimento, enquanto um leve cobertor branco de neve começa a cobrir as cidades e o termômetro cai a zero, aumentando os temores de um novo êxodo para a Europa.

Nesta segunda-feira, durante uma reunião virtual, os líderes do G7 concordaram na criação de uma "plataforma" para coordenar a ajuda financeira para a Ucrânia.

Uma conferência começará em Paris na terça-feira sobre como articular a ajuda à Ucrânia de fundos de emergência para a reconstrução de longo prazo do país.

Zelensky, que mantém um contato regular com os aliados ocidentais, propôs organizar uma "cúpula de paz global" para "decidir como e quando colocar em prática os pontos da fórmula de paz ucraniana".

Em meados de novembro, Zelensky propôs um plano de paz que incluía o restabelecimento da integridade territorial da Ucrânia, a situação dos prisioneiros e a segurança alimentar no país.

A iniciativa foi descartada pelo Kremlin, embora o presidente russo, Vladimir Putin, tenha reconhecido na sexta-feira que um acordo seria necessário "no final" para encerrar o conflito.

