Wall Street fecha em alta antes dos dados da inflação

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (12) por compras a um preço bom antes da divulgação de um indicador crucial de inflação e do início da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, BC americano), na terça.

O Dow Jones fechou em alta de 1,58%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,26% e o índice ampliado S&P 500 registrou alta de 1,43% no sino do fechamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/er/mr/mvv

Tags