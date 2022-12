"Único objetivo é ganhar" o Mundial, diz francês Varane

O zagueiro Raphael Varane, que quase ficou fora da Copa do Mundo depois de sofrer uma lesão pelo Manchester United, advertiu nesta segunda-feira a seleção da França tem como "único objetivo" ganhar o Mundial no Catar.

Varane respondeu assim ao ser perguntado sobre as declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, que afirmou antes do torneio que o objetivo mínimo era chegar às semifinais.

Essa meta já está batida, dado que a França enfrenta na próxima quarta-feira (14) o Marrocos por uma vaga na final do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Já fizemos uma boa competição, mas o objetivo é ganhar o Mundial. Sabemos que é difícil, mas é uma satisfação estar nas semifinais. Não é algo fácil, sabemos que o nível é elevado. O único objetivo é ganhar o Mundial. Somos competitivos", afirmou o zagueiro.

"Nós nos conhecemos bem, sabemos trabalhar juntos, temos muita experiência compartilhada e tentamos transmitir ao grupo. Tentamos guiar a equipe na mentalidade, levando as mensagens do treinador", acrescentou.

Varane não acredita que o time francês vai cair em um excesso de confiança contra o Marrocos, grande surpresa desta Copa, que a princípio é visto como vítima da favorita França.

"Temos experiência suficiente para não cair nessa armadilha. Se eles estão nas semifinais, não é por acaso. Defendem muito bem e será extremamente difícil. Nós que temos mais experiência temos que preparar os outros sobre o que nos espera", explicou.

"Marrocos é uma equipe sólida, difícil de atacar, com solidariedade defensiva. Estão escrevendo a história no futebol marroquino. É uma força coletiva, com um rendimento que lhes dá muita confiança", acrescentou.

"É uma equipe solidária, unida. Tem armas ofensivas, no contra-ataque, em lances de bola parada ou ações individuais. São jogadores de qualidade, vamos ter muita adversidade", concluiu Varane.

psr/dam/rsc/cb

Tags