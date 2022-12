Tropas de Israel matam garota palestina em tiroteio na Cisjordânia

Forças israelenses mataram a tiros uma jovem palestina de 16 anos durante um tiroteio com militantes em meio a uma operação na cidade de Jenin no domingo (11), conforme uma onda de violência na Cisjordânia ocupada se arrasta, disseram autoridades.

Um comunicado militar israelense afirmou que os soldados atingiram a garota sem querer ao responder aos ataques de homens armados em um telhado. Segundo o informe, aparentemente a garota estava no telhado de uma das casas perto dos homens armados.

Campo de refugiados

O primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, disse que a menina, a quem chamou de Jana Zakarneh, foi assassinada "a sangue frio" por um sniper (franco atirador) israelense e afirmou que Israel deve ser responsabilizado.

Jenin, no norte da Cisjordânia, abriga um extenso campo de refugiados no qual grupos militantes armados, incluindo a Jihad Islâmica e o Hamas, operam livremente.

Junto com a cidade vizinha de Nablus, Jenin tem estado no centro de grande parte da violência na Cisjordânia neste ano, conforme as forças israelenses têm realizado incursões quase diárias como parte de uma repressão após uma série mortal de ataques por palestinos em Israel na primavera local.

O exército disse ter prendido 18 indivíduos procurados durante a operação, incluindo três suspeitos de "atividade terrorista". Durante o ataque, acrescentou, os soldados estiveram sob fogo pesado e foram alvo de explosivos.

