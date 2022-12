Técnico da Croácia diz que pressão na semifinal será maior para a Argentina

"Eles estarão sob muita pressão, mais do que nós", disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, sobre o jogo contra a Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar, que será disputado na terça-feira, no estádio Lusail.

Pergunta: Você tem alguma mudança prevista no estilo de jogo?

Resposta: "Estamos entre as quatro melhores equipes do mundo, é todo um êxito para a Croácia ter chegado a duas semifinais de Mundial consecutivas (finalista em 2018). Mas queremos mais. A Argentina é um timaço, com Lionel Messi na liderança, e também estão inspirados, mas têm mais pressão do que nós. Já analisamos o adversário e sabemos a maneira que queremos que a partida aconteça. Estou otimista e tenho plena confiança em meus jogadores. Demonstraram grande qualidade e merecem estar na final.

P: A Croácia jogou duas prorrogações consecutivas (contra Japão e Brasil). Você teme que o cansaço pese?

R: "Sim, foi desgastante chegar à prorrogação em dois jogos seguidos. Mas continuamos fortes, com energia e entusiasmo, sem dúvida. Não temos nenhum jogador lesionado para montar o time titular. Não vejo cansaço. Vamos dar tudo, assim como fizemos nos jogos anteriores".

P: Em 2018 vocês ganharam da Argentina por 3 a 0 na fase de grupos. Espera um jogo parecido?

R: "Será bastante diferente de 2018. Naquele momento era a fase de grupos, por isso não era tão decisivo. Somos uma equipe compacta e forte, continuaremos com este foco, mas o jogo de 2018 não tem nada a ver. As duas têm muita coisa em jogo, nada mais e nada menos que a final. Não vamos poupar esforços".

P: Espera um jogo quente como o de Argentina e Holanda nas quartas?

R: "Com certeza, foi complicado e quente. Não esperava que a Holanda fosse conseguir empatar. A Argentina é uma seleção extraordinária, joga de maneira compacta, sabemos que dará tudo amanhã. Mas também estão sob muita pressão, mais do que nós. Nós teremos o obstáculo dos muitos torcedores no estádio. Espero um jogo limpo dos dois lados, é uma semifinal contra uma das maiores seleções em nível mundial e histórico, vamos aproveitar isso".

P: Contra o Brasil o gol foi de Bruno Petkovic, que tinha começado no banco. Qual será a importância dos reservas amanhã?

R: Quando nos preparávamos para este Mundial e fazíamos a lista, dissemos que queríamos ter uma ampla variedade. Ficou provado que era o pensamento correto. As substituições sempre são mais do que justificadas, os reservas merecem nossa confiança. Temos um grupo muito bom para escolher e é necessário tomar decisões".

P: Croácia e Argentina são dois povos resilientes. Acredita que o componente emocional é fundamental no campo?

R: "É verdade, ambas as seleções jogam com a emoção. Vemos isso quando os argentinos torcem, também os croatas, embora estejamos em menor número. Nossa paixão é igual, futebol é futebol. Só uma seleção será campeã e tanto Argentina como Croácia merecem seguir adiante. O ambiente será fabuloso".

