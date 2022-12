Tagliafico acredita que jogo contra Croácia será "totalmente diferente" de 2018

O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico considerou que a semifinal de terça-feira contra a Croácia na Copa do Mundo do Catar será um jogo "totalmente diferente" do duelo entre as equipes na fase de grupos do Mundial de 2018, com vitória dos europeus por 3 a 0.

Tagliafico estava naquela partida e é um dos sete jogadores argentinos na atual seleção 'Albiceleste' que estavam no elenco que disputou o torneio na Rússia.

"Apesar de já terem passado quatro anos, hoje vemos a Croácia de novo na fase final e isso é sinal de que fizeram um trabalho muito bom. É uma equipe muito bem formada", explicou o lateral em entrevista coletiva.

"Há semelhanças (da Croácia atual com a de 2018), mas também jogadores diferentes e diferentes características. Nós somos outro time também. Vai ser totalmente diferente de quatro anos atrás, o jogo vai acontecer de outra maneira. Temos a experiência desse jogo e temos que aproveitar", acrescentou.

Tagliafico deverá ser titular diante dos desfalques na equipe do técnico Lionel Scaloni, que não poderá contar com os suspensos Marcos Acuña e Gonzalo Montiel.

"Eles também têm jogadores de muitíssima qualidade. Tentaremos focar em nós mesmos, em nossos jogadores, em nossas forças. Sabemos da qualidade dos jogadores da Croácia. Vamos armar um plano de jogo para conter esses jogadores, mas o importante é pensar em nós", ressaltou.

"É uma virtude da equipe (argentina) poder usar em campo diferentes maneiras de jogar. Falamos com frequência de números, de três (zagueiros ou meias), de quatro, cinco, mas o jogo vai te mostrando como jogar. É uma virtude desta equipe, com as mesmas peças poder mudar a maneira de jogar e isso é complicado para o adversário", apontou.

Tagliafico destacou também a liderança de Lionel Messi.

"Sempre foi assim. Para nós ele é o nosso capitão e nosso líder, que nos impulsiona e motiva. O que tem o 'plus'. Quando entramos em campo, sabemos que temos ele e isso nos motiva e ajuda. Todos olhamos na mesma direção e queremos continuar indo atrás desse sonho com ele ao lado", concluiu.

