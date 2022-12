Ronaldo nega torcida para a Argentina na Copa e aponta França como favorita

O ex-craque Ronaldo 'Fenômeno' é uma das lendas do futebol que estão no Catar acompanhando de perto a Copa do Mundo, que entra nesta terça-feira (13) em sua fase semifinal com o duelo entre Argentina e Croácia.

Com sua habitual simpatia e falando em português, espanhol, italiano e inglês, o maior destaque da conquista do penta em 2002 deu uma entrevista coletiva a jornalistas do mundo todo em um cartão-postal de Lusail, próximo ao estádio que receberá a grande final do Mundial: o icônico Fairmont & Raffles Lusail Hotel, com suas duas torres à beira-mar em formato que remete às espadas árabes.

Ronaldo falou sobre os semifinalistas, destacou um favorito e analisou os craques do torneio. Ele também comentou o desempenho do Brasil e discorreu sobre o futuro da Seleção, que caminha para 24 anos sem título mundial após a eliminação para a Croácia nas quartas de final no Catar.

"Minha previsão desde o início sempre foi Brasil e França na final. O Brasil não está mais. A França, jogo após jogo, vem confirmando seu favoritismo e acho que segue sendo a grande favorita", disse o ex-craque.

"Não sigo muito de perto, mas aparentemente eles não têm sofrido com a pressão", acrescentou, sobre o fato dos franceses defenderem o título.

Ronaldo também elogiou a principal estrela dos 'Bleus', Kylian Mbappé: "Ele sabe como usar suas habilidades. Como ir mais rápido que os outros. E ele usa essa habilidade para dar assistências ou marcar", disse Ronaldo, que acredita que o atacante francês vai ser eleito o melhor jogador do Mundial.

Às vésperas de completar 24 anos, Mbappé já marcou 9 gols em Copas (o alemão Miroslav Klose é o recordista com 16), e está a dois jogos de um segundo título mundial o que o coloca como sério candidato a bater recordes no futebol mundial.

"Ele tem tempo, habilidade, tem fome e talento para conseguir tudo isso, com certeza", concordou Ronaldo.

O ex-atacante brasileiro também elogiou o Marrocos, que surpreendeu neste Mundial ao chegar entre os quatro melhores.

"É uma linda história do futebol que uma seleção africana esteja na semifinal de uma Copa. Eu vejo as reações no Marrocos. O futebol nos dá histórias tão lindas como a de Marrocos e devemos apreciar".

Mas Ronaldo diminuiu o entusiasmo quando perguntado sobre as chances dos marroquinos irem à grande final: "Eu gostaria, mas não acho que vão conseguir. Acho que a França tem uma equipe muito sólida. Seja na defesa, seja no ataque, no meio de campo..."

Provocado a responder se vai torcer por Messi e a Argentina, Ronaldo abriu um sorriso e despistou.

"Eu não posso responder por todo o Brasil. Posso responder por mim. E eu não tenho tanta certeza. Mas é claro que vou ficar feliz por ele. Temos uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina. Eu não vou ser tão hipócrita e dizer que vou ficar feliz pela Argentina. Não é verdade. Mas é claro que vejo o futebol como um romântico. Eu vou curtir qualquer campeão", garantiu o Fenômeno.

O ex-craque também elogiou outro astro, que vai estar em campo pela seleção oposta. "Luka Modric jogou muito bem, como sempre faz. É um jogador com uma capacidade física ainda muito boa. Tecnicamente não se discute. Mas não só ele. Os três meias da Croácia são muito bons. E o Brasil não conseguiu fazer a pressão que havia feito em outros jogos".

Ronaldo também discorreu sobre a eliminação brasileira no Catar: "Acho que o que nos faltou foi algo que também é característico nosso que é a experiência, a catimba, saber gastar tempo. Depois de marcar o gol na prorrogação aí deveriam ter acabado o jogo, saber administrar bem a bola, fazer o adversário correr, mantê-los longe".

Ronaldo, que viveu intensamente a pressão de ter que vencer uma Copa, falou sobre Neymar, que recentemente colocou em dúvida sua continuidade na Seleção.

"Acho que ele está muito chateado com o resultado na Copa. É normal que o Neymar se sinta desse jeito por enquanto. Mas eu também tenho certeza de que ele vai voltar mais forte e vai continuar jogando com a seleção. Ele ainda é jovem. Acho que ele pode jogar a próxima Copa".

Sobre o sucessor de Tite como novo técnico do Brasil, Ronaldo não se opôs à ideia de que seja um estrangeiro: "Eu adoraria ver nomes como Guardiola, Ancelotti, Mourinho. Mas não sou eu quem escolhe. Então vamos ver o que acontece nos próximos dias".

Ronaldo elogiou a Copa do Catar tanto fora quanto dentro de campo. "Eu vi um nível bem alto, técnico, tático. Talvez ainda na primeira fase uma diferença ainda entre algumas seleções. Mas quando começam os jogos eliminatórios começa a ficar bem mais igualado".

O ex-craque disse não acreditar que a partir da Copa de 2026, com 48 seleções, a qualidade do espetáculo vá cair.

"Sou a favor sim de aumentar o número de participantes. Afinal, uma Copa do Mundo, pelo nome, já diz muito. Acho que o formato para dar oportunidade a outros países para participarem dessa grande festa mundial é digno. E eu acho que não vai comprometer o nível técnico das próximas edições".

