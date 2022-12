Queniano bicampeão olímpico nos 800m sobrevive a acidente de avião

O queniano David Rudisha, bicampeão olímpico nos 800 metros rasos, sobreviveu a um acidente de avião ocorrido no fim de semana no sul do Quênia.

Recordista da prova em que conquistou seus dois ouros olímpicos, Rudisha decolou no sábado na região onde estão sendo disputados os 'Maasai Olympics', uma competição para jovens massais, quando sua aeronave teve problemas e fez um pouso de emergência.

"Foi um episódio terrível. Você fica com o coração na mão e reza a Deus", confessou o atleta, que pertence ao povo massai, ao jornal The Nation.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O piloto fez um trabalho incrível para manter o avião flutuando e estável durante muito tempo", acrescentou. "Agradecemos a Deus por estarmos todos vivos".

Rudisha, de 33 anos, é um dos patrocinadores dos 'Maasai Olympics', estabelecidos há uma década por líderes das comunidades tribais e pelo grupo conservacionista Big Life Foundation.

O objetivo é contribuir com a preservação dos leões e substituir o rito massai de caçar grandes felinos por competições esportivas.

"Um dos passageiros ficou ferido e está sendo atendido no hospital", informou o Big Life Foundation.

Rudisha já tinha se envolvido em um grave acidente de carro em 2019.

Ele foi medalha de ouro nos 800 metros rasos nos Jogos de Londres-2012 (onde estabeleceu o recorde mundial da prova, com o tempo de 1:41.91) e Rio-2016. Além disso, foi campeão mundial em 2011 e 2015.

amu/pi/iga/cb

Tags