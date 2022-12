Protestos na Austrália por condenação de ativista climática a 15 meses de prisão

Mais de 100 grupos de direitos humanos e importantes ativistas australianos denunciaram, nesta segunda-feira (12), as leis anti-protesto "escandalosas" e "repressivas" usadas para prender uma manifestante ambientalista por 15 meses por bloquear o trânsito.

Organizações como a Anistia Internacional e sindicatos de trabalhadores assinaram uma carta aberta lamentando a "repressão crescente" e condenaram a prisão de "ativistas pacíficos do clima".

A carta foi motivada pela condenação de Deanna "Violet" Coco no início deste mês, após um protesto na Ponte da Baía de Sydney.

Deanna "Violet" Coco estacionou um caminhão alugado na famosa ponte, subiu no teto do veículo e acendeu um sinalizador de emergência, bloqueando uma pista por cerca de 25 minutos.

Coco se declarou culpada de vários crimes e foi condenada a um máximo 15 meses de prisão, com possibilidade de liberdade condicional somente após os oito primeiros meses.

O veredicto foi elogiado por políticos australianos conservadores, incluindo seu tio, Alister Henskens, ministro de Estado.

No entanto, o relator especial da ONU para os direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação, Clement Voule, declarou-se "preocupado" com a sentença de prisão e a negação da liberdade sob fiança antes do julgamento de apelação, em março.

Coco retornará ao tribunal na terça-feira para tentar anular a decisão sobre a liberdade sob fiança.

"A grande maioria dos australianos em todo o espectro político apoia e votou por uma ação enérgica contra a mudança climática", afirma a carta de 170 grupos de direitos humanos e ativistas importantes.

"As pessoas não deveriam se preocupar em correr o risco de pegar fortes penas apenas por sair às ruas", afirma.

