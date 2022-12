Petróleo se recupera, puxado por compras a preço baixo

Os preços baixos do petróleo incentivaram as compras e a commodity se recuperou nesta segunda-feira (12) depois de várias quedas, também impulsionado por um clima mais frio na Europa e nos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 2,48% a 77,99 dólares.

Em Nova York, enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro subiu 3,02%, a 73,17 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/er/mr/gm/mvv/ic

Tags