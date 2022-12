Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 12 de dezembro às 5h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

* Peru-política-eleições-corrupção-manifestações:

1/ Localização do sul do Peru, na cidade de Andahuaylas, onde duas pessoas morreram no domingo durante dois confrontos entre os manifestantes contra o governo e a polícia. (45 x 55 mm) - Disponível

2/ Mapa de Pero com localização do aeroporto de Arequipa. (90 x 64 mm) - Disponível

* Afeganistão-explosão-conflito-política:

1/ Mapa de Cabul, capital do Afeganistão, com localização do Hotel Kabul Longan, onde foram ouvidos uma potente explosão e tiros nessa segunda-feira. (90 x 61 mm) - Disponível

2/ Localização da passagem das fronteiras de Spin Boldak no Afeganistão e Chaman no lado do Paquistão. (46 x 42 mm) - Disponível

* Guatemala-vulcão-aviação: localização do Vulcão de Fogo na Guatemala, que entrou em erupção no domingo passado. (44 x 54 mm) - Disponível

* GB-inflação-economia-política-indicador-PIB-governo: evolução mensal do PIB do Reino Unido desde outubro de 2021. (44 x 67 mm) - Disponível

* Televisão-entretenimento-EUA-cinema-prêmio: principais indicações para a 80º edição dos Globos de Ouro, que acontecem em 10 de janeiro em Beverly Hills. (135 x 125 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Tabela da fase final da Copa do Mundo 2022 no Catar a partir das quartas de final. (135 x 82 mm) - Atualização disponível

2/ Apresentação da partida entre França e Marrocos pela semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 161 mm) - Atualização disponível

3/ Dados sobre a bola oficial das últimas quatro partidas do Mundial do Catar 2022, com características de bolas utilizadas em Mundiais anteriores. (134 x 130 mm) - Disponível

4/ Apresentação da partida entre Argentina e Croácia pela semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 161 mm) - Atualização disponível

5/ Participação e resultados dos países africanos em diferentes edições de Copas do Mundo. (182 x 114 mm) - Disponível

6/ Origem das seleções em semifinais desde o Mundial de 1930. (135 x 56 mm) - Disponível

7/ Participação dos países árabes em diferentes edições de Copas do Mundo. (108x109 mm) - Atualização disponível

