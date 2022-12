PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

IRÃ MANIFESTAÇÕES: Execução pública no Irã de segundo condenado à morte por protestos

DOHA:

A Croácia de Modric, último obstáculo entre Messi e a final

Lionel Messi contra Luka Modric em um duelo de craques: os astros de Argentina e Croácia serão os protagonistas da primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar-2022, na terça-feira (16h00 de Brasília) no estádio Lusail.

DOHA:

Para Ronaldo, França 'continua sendo a grande favorita'

Atual campeã do mundo e adversária do Marrocos nas semifinais na quarta-feira (14), a França "continua sendo a grande favorita" do Mundial-2022 com "uma equipe muito sólida" - comentou o ex-atacante da seleção brasileira Ronaldo nesta segunda-feira (12), que vê na estrela francesa Kylian Mbappé um forte concorrente ao troféu de melhor jogador.

Por Augusto MELLO

LUSAIL:

Técnico da Croácia diz que pressão na semifinal será maior para a Argentina

"Eles estarão sob muita pressão, mais do que nós", disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, sobre o jogo contra a Argentina pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar, que será disputado na terça-feira, no estádio Lusail.

PARIS:

Irã tem segunda execução pública de condenado à morte por participação em protestos

O Irã executou publicamente um segundo condenado por participação nos protestos que abalam o país desde setembro, apesar da indignação internacional provocada pela aplicação da pena de morte contra pessoas envolvidas nas manifestações.

LIMA:

Presidente do Peru propõe eleições antecipadas depois de protestos que deixaram dois mortos

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou na madrugada desta segunda-feira (12) que apresentará um projeto de lei ao Parlamento para antecipar as eleições para abril de 2024 após as manifestações em várias cidades do país que deixaram dois mortos.

LONDRES:

Neve provoca cenas de caos nos transportes do Reino Unido; três crianças morrem após queda em lago congelado

Milhares de motoristas e passageiros dos transportes públicos no Reino Unido tiveram nesta segunda-feira (12) os seus deslocamentos afetados por nevascas, principalmente na região de Londres, e três crianças morreram ao cair enquanto brincavam em um lago congelado.

ESTRASBURGO, França:

Parlamento Europeu abalado após escândalo de corrupção

O Parlamento Europeu se viu obrigado, nesta segunda-feira (12), a reagir com firmeza após a prisão da eurodeputada grega Eva Kaili, uma de suas vice-presidentes, acusada de corrupção no âmbito de um caso ligado ao Catar.

PEQUIM:

Covid dispara na China após flexibilização de restrições

O número de pacientes com covid-19 disparou em Pequim - informaram as autoridades chinesas nesta segunda-feira (12), após a decisão tomada na semana passada de flexibilizar as restrições sanitárias.

PEQUIM:

China desativa aplicativo de controle de rastreamento da covid

A China anunciou nesta segunda-feira (12) que vai desativar o principal aplicativo de controle de deslocamentos em sua política contra a covid, que era utilizado para verificar se as pessoas haviam transitado por uma área afetada pelo coronavírus.

CABUL:

Ataque a hotel frequentado por chineses deixa três mortos em Cabul

Homens não identificados atacaram, nesta segunda-feira (12), um hotel frequentado por visitantes chineses na capital afegã, Cabul, em um assalto que deixou pelo menos três mortos e 18 feridos e várias explosões e disparos foram ouvidos.

ULAN BATOR:

Manifestantes desafiam a noite e o frio para exigir justiça na Mongólia

Envoltos em várias camadas de roupa para resistir às baixas temperaturas, milhares de manifestantes dormem nas ruas de Ulaanbaatar, capital da Mongólia, e garantem que não sairão até que seja feita justiça num caso de corrupção no setor de carvão.

XANGAI:

Protestos na China expõem limites da solidariedade com uigures

Um incêndio em um prédio na província de Xinjiang provocou uma onda de protestos contra os confinamentos na China, mas poucos sabem que as vítimas eram famílias uigures separadas pela repressão de Pequim.

JOHANNESBURGO:

Semana decisiva para o presidente sul-africano em meio a escândalo de corrupção

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, enfrenta uma semana decisiva, desestabilizado por um escândalo que envolve quantias de dinheiro misteriosas encontradas em uma de suas propriedades rurais e que pode provocar, na terça-feira (13), o início de um processo de impeachment.

PARIS:

Carrinhos, o brinquedo que agrada a crianças e adultos

Divertidos, imortais e baratos, os carrinhos de brinquedo continuam sendo imprescindíveis para muitas crianças, embora tenham evoluído ao longo do tempo, e alguns modelos sejam pensados para um público adulto.

LOS ANGELES:

'Banshees de Inisherin' lidera indicações ao Globo de Ouro

A tragicomédia "Os Banshees de Inisherin" domina as indicações anunciadas nesta segunda-feira (12) ao Globo de Ouro, tradicional premiação de Hollywood que este ano procura distanciar-se dos escândalos de racismo, sexismo e corrupção que afetaram o seu prestígio.

FOTOS

PARIS:

Covid-19, uma doença que talvez nunca desapareça

Há três anos, a covid-19 abalou o planeta. A pandemia não acabou, e pesquisadores alertam que devemos aprender com essa crise para lidar melhor com as próximas.

